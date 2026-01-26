Pro Patria al 6° ko con Bolzoni in panchina. "Reagiamo sempre dopo aver preso gol"

Sesta gara di Francesco Bolzoni sulla panchina della Pro Patria e sesto ko per la formazione bustocca nel weekend. Questa volta sul campo del Novara.

“La reazione c’è stata - riporta TuttoC.com -, più che contro la Giana. Il cambio di modulo ha dato certezze ad alcuni ragazzi. Il problema è che reagiamo sempre dopo aver preso gol. È una cosa reiterata e deve cambiare, altrimenti diventa dura.

Rispetto alle scorse settimane le reazioni ci sono state da quasi tutti. Dobbiamo continuare così”. Nel mirino ora la prossima trasferta: “Vicenza è una partita difficile, ma nel calcio non si sa mai: magari possiamo toglierci una soddisfazione che nessuno si aspetta.

Tunjov ha fatto una bella partita, Pogliano ci sta dando una mano: continuando a lavorare entreranno sempre di più nei nostri meccanismi”.