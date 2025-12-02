Catania, perfettamente riuscita l'operazione a Cicerelli. La nota del club etneo

Il Catania ha comunicato con una nota sui propri canali ufficiali l'esito dell'operazione a cui si è sottoposto l'attaccante Cicerelli che nel corso della sfida contro il Latina aveva riportato "una frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra". Questo il report degli etnei:

"Catania Football Club rende noto che il calciatore Emmanuele Pio Cicerelli si è sottoposto nella giornata odierna, in artroscopia, ad intervento chirurgico di stabilizzazione della sindesmosi e della frattura malleolare della caviglia destra. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita a Roma dal professor Forconi, presso Villa Stuart.

All’attaccante rossazzurro, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff tecnico".