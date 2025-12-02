Genoa, oltre 600 tifosi a Bergamo. Attesi alla New Balance Arena anche i vertici del club

Il Genoa lavora guadagnarsi un posto nella griglia delle otto che lotteranno per la vittoria della Coppa Italia. Nel tardo pomeriggio il team, privo degli infortunati Cornet e Gronbaek rimasti a Genova, ha raggiunto il ritiro nei dintorni di Bergamo, dove sono attesi i vertici dirigenziali, fa sapere il sito ufficiale del club. La rifinitura, anticipata dalla riunione generale e introdotta dalla fase in palestra, ha condensato il mix di indicazioni di mister De Rossi, del vice Giacomazzi e dello staff.

Tra esercitazioni, partitella e palle inattive, l’allenamento si è concluso senza inconvenienti. Oltre 600 i genoani che sosterranno capitan Vasquez e compagni. Tanti, anzi, tantissimi. Per una partita infrasettimanale alle ore 15.

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con l'Atalanta, gara secca valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tornano Cuenca, Messias e Norton-Cuffy; assenti invece Grønbæk, Malinovskyi e Sabelli.

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.

Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Østigard, Otoa, Vasquez.

Centrocampisti: Carboni, Ellertsson, Frendrup, Masini, Onana, Stanciu, Thorsby, Cuenca.

Attaccanti: Colombo, Cuenca, Ekhator, Ekuban, Fini, Messias, Venturino, Vitinha.