A Terni nervi tesi anche in società: acceso diverbio fra Mangiarano e un dipendente

Non solo la contestazione dei tifosi che si fa sempre più pressante e i risultati sul campo che faticano ad arrivare. In casa Ternana la tensione si fa sempre più palpabile e colpisce anche l’interno della stessa società. Come riportato da Umbria 24 nei giorni scorsi si sarebbe consumato un acceso diverbio tra il direttore generale Giuseppe Mangiarano e un dipendente della società.

L'episodio non sarebbe che la punta dell'iceberg di una situazione esplosiva, figlia di una gestione complessa che sta minando la serenità del club rossoverde: "Alla base del confronto acceso ci sarebbero stipendi arretrati, problematiche legate alla spending review – si legge sul portale umbro - e nuove richieste sulle mansioni del personale, già ridotto numericamente".

Con anche il progetto di ristrutturazione dello stadio Liberati – il famoso progetto stadio-clinica – che continua a incontrare intoppi sulla sua strada la situazione in casa Fere è alquanto delicata e pronta a esplodere compromettendo seriamente quel che resta di questa stagione.