Ternana, alta tensione nella piazza: volantini contro la famiglia Rizzo e il dg Mangiarano

Dopo la contestazione a seguito della sfida contro la Sambenedettese nello scorso turno di campionato, la tifoseria della Ternana ha deciso di proseguire nella sua battaglia contro la proprietà della famiglia Rizzo e la dirigenza rappresentata dal direttore generale Giuseppe Mangiarano. Come riferisce Radio Galileo sono infatti apparsi per le strade della città dei volantini della Curva Nord dall'eloquente titolo 'Liberate la Ternana' in cui vengono elencate tutte le mancanze dei proprietario e su cui compaiono le immagini dei Rizzo e del dg entrambe sormontate dal simbolo del divieto.

La Curva Nord denuncia mesi di stipendi non pagati che coinvolgono non solo i dipendenti, ma anche il settore giovanile, l'assenza di un direttore sportivo e di un allenatore e altre situazioni critiche dal punto di vista logistico e infrastrutturale. "Si parla di fornitori in attesa di saldo, dello sfratto della società dalla sede ufficiale e di uno stadio in totale stato di abbandono. - si legge sul sito dell'emittente radiofonica - Particolarmente duro il passaggio che riguarda la quotidianità della squadra, con i calciatori che sarebbero costretti a lavarsi nelle proprie abitazioni a causa della mancanza di acqua calda nell’impianto sportivo".

La protesta si conclude con un appello perentorio che non ammette repliche: la richiesta immediata di liberare la Ternana, rivendicando il rispetto che la città merita.