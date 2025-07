Ufficiale Tomaselli lascia la Virtus Entella. Ha firmato con la Pergolettese fino al 2027

La Pergolettese ha annunciato tramite i propri canali ufficiali l’acquisto dell’esterno Giovanni Tomaselli. Il classe ‘99 si trasferisce a titolo definitivo dalla Virtus Entella, firmando un contratto fino al 2027. Di seguito il comunicato del club gialloblù:

L’US Pergolettese 1932 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Giacomo Tomaselli.

Nato a Borgosesia il 25.07.1999, dove ha esordito in serie D e dove è rimasto per tre stagioni. Poi il passaggio nel calcio professionistico in serie C nelle fila del Monza. La sua carriera in serie C poi lo ha visto indossare le maglie del Gozzano per una stagione, dell’Albinoleffe per tre campionati, e della Virtus Entella per tre anni, con gli ultimi mesi dello scorso campionato giocati con l a Feralpisalo’, per un totale di 245 gare disputate. Ora il contratto biennale che lo lega alla Pergolettese fino a giugno ’27.