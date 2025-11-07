Torres, a Ravenna con Sanna in panchina. Poi si deciderà per la guida tecnica dei sardi

La sfida di campionato è ormai alle porte, domani pomeriggio la Torres affronterà il Ravenna in occasione della 13ª giornata del campionato di Serie C (CLICCA QUI per il programma completo del turno), e in panchina ci sarà - come era prevedibile - Marco Sanna, al quale cinque giorni fa è stata temporaneamente affidata la squadra rossoblù dopo l'esonero di mister Michele Pazienza.

Capiremo quindi settimana prossima quello che sarà il futuro della guida tecnica della Torres, con la società che, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, si era presa ulteriore tempo per riflettere in merito alla nomina del nuovo profilo.

Questa, intanto, lo ricordiamo, la situazione panchine nel raggruppamento della formazione sarda: