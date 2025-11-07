Torres, a Ravenna con Sanna in panchina. Poi si deciderà per la guida tecnica dei sardi
La sfida di campionato è ormai alle porte, domani pomeriggio la Torres affronterà il Ravenna in occasione della 13ª giornata del campionato di Serie C (CLICCA QUI per il programma completo del turno), e in panchina ci sarà - come era prevedibile - Marco Sanna, al quale cinque giorni fa è stata temporaneamente affidata la squadra rossoblù dopo l'esonero di mister Michele Pazienza.
Capiremo quindi settimana prossima quello che sarà il futuro della guida tecnica della Torres, con la società che, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, si era presa ulteriore tempo per riflettere in merito alla nomina del nuovo profilo.
Questa, intanto, lo ricordiamo, la situazione panchine nel raggruppamento della formazione sarda:
GIRONE B
Arezzo: Cristian BUCCHI (confermato)
Ascoli: Francesco TOMEI (nuovo)
Bra: Fabio NISTICO' (confermato)
Campobasso: Luciano ZAURI (nuovo)
Carpi: Stefano CASSANI (nuovo)
Forlì: Alessandro MIRAMARI (confermato)
Gubbio: DOMENICO DI CARLO (nuovo)
Guidonia Montecelio: Ciro GINESTRA (confermato)
Juventus Next Gen: Massimo BRAMBILLA (confermato)
Livorno: Alessandro FORMISANO (nuovo)
Perugia: Vincenzo CANGELOSI (confermato) -> esonerato il 21/09 -> dal 21/09 Piero BRAGLIA -> dimessosi il 22/09 -> dal 22/09 Giovanni TEDESCO
Pianese: Alessandro BIRINDELLI (nuovo)
Pineto: Ivan TISCI (confermato)
Pontedera: Leonardo MENICHINI (confermato)
Ravenna: Marco MARCHIONNI (confermato)
Rimini: Filippo D'ALESIO (nuovo)
Sambenedettese: Ottavio PALLADINI (confermato)
Ternana: Fabio LIVERANI (confermato)
Torres: Michele PAZIENZA (nuovo) -> esonerato il 02/11 -> dal 02/11 Marco SANNA (ad interim)
Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30