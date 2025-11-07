Rossi: "Certo che il Foggia si salverà. I giocatori erano con me, ma serviva una scossa..."

Come ormai noto, Delio Rossi ha risolto il suo contratto con il Foggia, nella giornata di ieri, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni a seguito - sembra - di dissapori insanabili con il presidente Nicola Canonico. Club quindi ora alla ricerca di un nuovo tecnico, e, se in un primo momento sembrava l'ex Pompei Daniele Cinelli il favorito, adesso, come già abbiamo anticipato ieri, è forte il nome di Enrico Barilari, che dovrebbe firmare proprio oggi il suo contratto con la formazione rossonera.

Al netto di ciò, però, è proprio Rossi a rompere il silenzio, parlando dalle colonne del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi: "Non c’è stato alcun tradimento nei miei confronti, i giocatori si sono sempre comportati bene con me. Dispiace sentire certe voci. Non ho nulla da rimproverare a nessuno. Si è deciso di dare una scossa all'ambiente e ho fatto un passo indietro io. Ma son sicuro che il Foggia si salverà, e potrebbe anche non essere necessario passare dal mercato di gennaio".

Intanto, però, ci sarà da risollevare appunto la situazione, che parla di un penultimo posto in classifica e di una gara e di una gara piuttosto impegnativa da affrontare: l'avversario di domenica sarà il Benevento (CLICCA QUI per il programma completo del turno).