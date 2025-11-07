Conceicao: "Vlahovic si è sempre allenato bene. Ecco cosa mi dice CR7 sulla Juve"

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, è stato intervistato dal quotidiano Tuttosport in vista del derby di Torino. Queste le sue dichiarazioni sul mondo bianconero, dal connazionale Cristiano Ronaldo al compagno di reparto Dusan Vlahovic: "Mi piace parlare con Cristiano. Imparo molto, Cristiano qui è stato benissimo. Mi dice sempre: 'Sei in un grandissimo club, ma quando non vinci le pressioni aumentano'"

Su Vlahovic il portoghese ha aggiunto: "Ha una grande voglia di far bene, mi piace tanto. Ha tutto per aiutarci coi gol, da parte mia voglio aiutarlo con gli assist. Lo vedo come al solito, si è sempre allenato molto bene".

Infine, una battuta su come si trova a Torino: "Qui sento sempre il dovere di meritare la Juve. Sto lavorando per arrivare a vivere momenti migliori. Stiamo provando ad assimilare le nuove idee di Spalletti. Penso che stiamo facendo un buon lavoro, abbiamo iniziato bene. Ora dobbiamo vincere le partite. Il mister sta cercando di creare un legame stretto con noi, abbiamo analizzato con lui quello che non stavamo facendo bene. Ora vogliamo avere la palla, abbiamo tanta qualità, a volte non l’abbiamo espressa. Stiamo provando a giocare". E una sugli obiettivi per questa stagione: "A livello di squadra sarei contento se vincessimo lo scudetto. Allora saremmo soddisfatti, sì. Personalmente devo migliorare gol e assist: è quello che mi può portare al top"