Ufficiale Sorrento, ricevute e accettate le dimissioni dell'ex tecnico Barilari. Pronto per il Foggia

Ne avevamo parlato proprio ieri, Enrico Barilari diventerà presto il nuovo tecnico del Foggia, scelto dalla proprietà dopo l'addio con mister Delio Rossi. E ulteriori conferme della nostra anticipazione, arrivano dal fatto che il Sorrento - club che il mister ha allenato nella passata stagione - ha fatto sapere di aver ricevuto e accettato le dimissioni dello stesso, che ha quindi chiuso il rapporto con i campani.

Di seguito, la nota ufficiale:

"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver ricevuto e accettato le dimissioni del tecnico Enrico Barilari, che era sotto contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2026. A mister Barilari va l’in bocca al lupo della società per il prosieguo della sua carriera".