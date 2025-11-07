Da un milione a 25 in dieci mesi? Tiago Gabriel come Dorgu, da decidere solo i tempi

Tiago Gabriel e Danilo Veiga sono due difensori portoghesi che il Lecce ha acquistato lo scorso gennaio. Mentre trattava la cessione di Patrick Dorgu al Manchester United per circa 30 milioni di euro, Pantaleo Corvino definiva con l'Estrela Amadora questa doppia operazione nel giro di poche ore. Veiga, terzino destro classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Porto, è stato pagato circa un milione e mezzo di euro. Qualcosa meno Tiago Gabriel, centrale classe 2004 che in questo avvio di stagione con Di Francesco in panchina è sempre stato titolare inamovibile. "La sua è un'evoluzione solida, è naturale che ora si stia ambientando al Lecce e ha tutto per diventarne un giocatore chiave. Può davvero diventare una figura di riferimento in Serie A", ha detto negli scorsi giorni ai nostri microfoni José Faria, suo ex allenatore in Portogallo.

Il Lecce nella stagione successiva alla partenza di una certezza come Federico Baschirotto può ritenersi più che soddisfatto. Non solo perché ha sostituito adeguatamente il calciatore ora alla Cremonese, ma soprattutto perché stando alle parole di Corvino ha trovato in Tiago Gabriel un calciatore da cui uscirà l'ennesima importante plusvalenza. "È attenzionato e ci sono già offerte dai 25 milioni in su. Abbiamo creduto nelle sue qualità, come in quelle di Berisha e Dorgu, prodotti del nostro vivaio coma anche Gonzalez. Prima di tutto, però, dobbiamo salvarci: sulla carta siamo da ultimo posto, ma vogliamo restare ancora tra i grandi", ha dichiarato nelle scorse ore nel corso di una intervista rilasciata a 'SportItalia' il direttore dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino.

Da decidere a questo punto ci sarà solo la tempistica dell'operazione. Se con Dorgu dopo aver resistito a varie proposte arrivate nell'estate 2024 la cessione è avvenuta a gennaio, in questo caso molto probabilmente si aspetterà la fine della stagione. Anche se poi tutto, come sempre, dipenderà dal tipo di proposte che arriveranno. Perché in fondo anche nel corso della scorsa annata l'idea era quella di aspettare la fine dei giochi prima di cedere Dorgu, ma poi la volontà del calciatore e soprattutto la maxi-offerta dei red devils fecero la differenza. Perché per Corvino a stagione in corso nessun calciatore chiave in vendita, almeno fino a un'offerta (irrinunciabile) contraria.