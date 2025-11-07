Pro Vercelli, Fimmanò: "Vorremmo rappresentare un modello virtuoso nella categoria"

Oggettivamente contro le possibili iniziali previsioni, il cammino della Pro Vercelli nel Girone A di Serie C sta andando decisamente bene, e la squadra può serenamente guardare ai playoff. Chiaro, 12 giornate archiviate sono ancora poche per tracciare bilanci, ma l'inizio è sicuramente stato positivo.

Come ha confermato il Direttore Sportivo delle bianche casacche Filomeno Fimmanò a Tuttosport: "Posso dire di cominciare a sentirmi soddisfatto per il lavoro svolto complessivamente. Sapevamo che questo sarebbe stato un anno di transizione, ma soprattutto di riorganizzazione e di strutturazione di ogni comparto societario, con l’obiettivo di rafforzare la governance. Non abbiamo ereditato una situazione semplice, ma il lavoro che si sta portando avanti è sotto gli occhi di tutti, e il nostro desiderio è quello di rappresentare un modello virtuoso nella categoria".

Non manca poi un elogio a mister Michele Santoni e al suo staff, e una nota alla rosa definita "molto giovane", che consente però "di strutturare un percorso di crescita e di responsabilizzazione, in cui un contributo fondamentale arriva sicuramente dai giocatori più esperti". Adesso, quindi, testa alla prossima sfida, che domenica contrapporrà la formazione piemontese a una Triestina pluripenalizzata, che non sarà però da sottovalutare: "il mister e i ragazzi sanno già come affrontarla nel modo migliore".