Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

La maglia dell'Udinese - Tradizione, omaggio al passato e tanto design

La maglia dell'Udinese - Tradizione, omaggio al passato e tanto design
Oggi alle 00:00Original Cimelio
Redazione TMW
fonte DJ Carlo Carletto Nicoletti

Il DJ Carlo Carletto Nicoletti, nostro storico collaboratore (autore e produttore della WebSerie GoalCar lanciata proprio dal nostro network), ci presenta e ci racconta aneddoti, curiosità e particolari inediti sulle maglie da gioco, palloni, scarpe e tanto altro ancora che hanno fatto e continuano a fare la storia del calcio non solo italiano.

A Udine ogni anno ci sorprendono con delle maglie belle, particolari, ma soprattutto originali, senza però mai distaccarsi dalle tradizioni, cosa che io apprezzo tantissimo. La tradizione è fondamentale, soprattutto oggi in epoca dove si tende a stravolgere e a non tenere in considerazione la storia di un club.

Proprio rendendo omaggio alla storia della tradizione, al prima maglia di quest’anno richiama a quelle delle stagioni 2005/2006 e 2006/2007 per quanto riguarda il design: le strisce bianche e nere non sono più strettamente verticali, quelle esterne si curvano verso l’esterno, mentre le strisce centrali sono interrotte da un elegante effetto sfumato. Dopo otto anni il nero diventa ancora una volta il colore dominante della prima maglia come nell’anno 2004/2005 quando l’Udinese ottenne la sua prima storica qualificazione alla Champions League.

Il colletto con scollo a V è rifinito con raffinate finiture grigie e bianche e nere, un dettaglio che riecheggia sui polsini delle maniche. Il collo posteriore presenta un'etichetta in bianco e nero che evidenzia il motivo geometrico presente nelle sezioni bianche della maglietta. Questa etichetta mette in mostra anche lo stemma dell’Udinese.

Sul petto, il logo Macron in silicone rosso appare a destra, mentre lo stemma dell'Udinese Calcio si trova orgogliosamente a sinistra. Sul colletto posteriore esterno, una stampa nera dell'"Aquila Linguata", simbolo iconico della regione del Friuli, aggiunge un tocco finale di identità.

La seconda maglia, quella Away han originale colletto alla coreana che dona un tocco raffinato, mentre sul bordo posteriore spicca un omaggio alle radici del club: lo storico logo con la Zebretta degli anni ’70-’80, incorniciato d’azzurro. Bellissima nella sua semplicità ed eleganza.

Per il secondo anno consecutiva la terza maglia è realizzata in collaborazione con Camera Moda Fashion Trust. Una sinergia basata sul valore comune dello scouting di giovani talenti, che rendono, nei rispettivi campi, i brand coinvolti delle reference a livello internazionale.

Dopo il successo dello scorso anno con Flora Rabitti e il brand Florania, in questa stagione la scelta è ricaduta su Domenico Orefice, designer italiano classe 1997, noto per il suo stile “hybrid sportswear” che unisce sartorialità, cultura e sperimentazione. Il Third Kit è stato svelato alla Milano Fashion Week nell’ambito di un panel moderato da Tommaso Berra, giornalista della redazione NSS Sport, e che ha visto la partecipazione di Magda Pozzo, Umberta Gnutti Beretta e Warly Tomei (entrambe Co-Founder & Co-Chairman Camera Moda Fashion Trust), Domenico Orefice e Gianluca Pavanello (CEO Macron).

Realizzata al 100% dal riciclo di plastica post-consumer (Eco Everton, realizzata con la plastica riciclata di 12 bottigliette di plastica da mezzo litro), grazie alla sua lucentezza naturale, il materiale richiama elementi tipici dello stile di Orefice, trasformando la maglia in un simbolo che unisce performance sportiva, innovazione responsabile e cultura estetica.

La maglietta ha il collo a polo in maglieria bianconero, abbinamento cromatico presente anche sui bordi manica. La maglia è di una particolare tonalità color giallo-oro e presenta sul fronte e sul retro in versione stilizzata l’aquila, uno dei simboli storici più importanti di Udine e dell'intero Friuli, con radici profonde nella storia medievale e nell'identità culturale friulana. Sul petto a destra e uno sotto l’altro, spiccano il Macron Hero e il logo di Domenico Orefice, intersezione delle sue iniziali stilizzate e simbolo di movimento. A sinistra è applicato invece lo stemma dell’Udinese Calcio. Il backneck è personalizzato con etichetta che riprende il colore e la grafica della maglia e all’interno della quale sono presenti i loghi di Udinese Calcio, il logo del brand Domenico Orefice.

Tutte e tre le maglie presentano la scritta “I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA”, il logo Macron e la dicitura “Designed in Bologna” che certifica ed evidenzia come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato all’interno del Macron Campus in Valsamoggia.

Original Cimelio FacebookOriginal Cimelio Instagram
Articoli correlati
La maglia del Cagliari - Tradizione, brand sardo con uno speciale omaggio alla Cina... La maglia del Cagliari - Tradizione, brand sardo con uno speciale omaggio alla Cina
La maglia del Parma - Il ritorno di Puma e la maglia celebrativa di Stoichkov La maglia del Parma - Il ritorno di Puma e la maglia celebrativa di Stoichkov
La maglia del Genoa - Il classico, la tradizione, lo stile e il Boca Juniors La maglia del Genoa - Il classico, la tradizione, lo stile e il Boca Juniors
Altre notizie Original Cimelio
La maglia dell'Udinese - Tradizione, omaggio al passato e tanto design TMWLa maglia dell'Udinese - Tradizione, omaggio al passato e tanto design
La maglia del Cagliari - Tradizione, brand sardo con uno speciale omaggio alla Cina... TMWLa maglia del Cagliari - Tradizione, brand sardo con uno speciale omaggio alla Cina
La maglia del Parma - Il ritorno di Puma e la maglia celebrativa di Stoichkov TMWLa maglia del Parma - Il ritorno di Puma e la maglia celebrativa di Stoichkov
La maglia del Genoa - Il classico, la tradizione, lo stile e il Boca Juniors TMWLa maglia del Genoa - Il classico, la tradizione, lo stile e il Boca Juniors
La maglia della Roma - Il rispetto per la storia giallorossa e l'archivio storico... TMWLa maglia della Roma - Il rispetto per la storia giallorossa e l'archivio storico di Trigoria
La maglia del Venezia - Nocta e le maglie del brand del rapper Drake TMWLa maglia del Venezia - Nocta e le maglie del brand del rapper Drake
La maglia dell'Udinese - 13 bottigliette di plastica per fare una maglia ecosostenibile... TMWLa maglia dell'Udinese - 13 bottigliette di plastica per fare una maglia ecosostenibile
La maglia del Monza - La tradizione e il legame con la Brianza TMWLa maglia del Monza - La tradizione e il legame con la Brianza
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
1 Il Sarri che non ti aspetti. Siparietto con Zenga: "In tv voglio sempre andarmene, ma con te no"
2 Pedro annuncia l'addio alla Lazio: "Questa sarà la mia ultima stagione"
3 Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
4 31 ottobre 1970, Riva gambizzato dal boia del Prater. E il Cagliari non sogna più
5 "Vuole giocarla": United, Lisandro Martinez torna dopo 8 mesi. Ma Amorim lo frena
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Genoa cambia: intesa di massima col ds Diego Lopez. Sarà lui a decidere il futuro di Vieira
Immagine top news n.1 Pisa e Lazio hanno lo stesso identico problema: il mal di gol. Alla Cetilar Arena finisce 0-0
Immagine top news n.2 Juventus, il primo incontro di Spalletti con Perin è già virale: "Tutto bene? Dipende da voi"
Immagine top news n.3 Domenichini, Martusciello e non solo. Orsini completa lo staff di Spalletti alla Juventus
Immagine top news n.4 Come giocherà la Juventus? Spalletti può tornare al modulo che lo ha reso celebre
Immagine top news n.5 Juventus, i dettagli del contratto di Spalletti: domani alle 12 la prima conferenza stampa
Immagine top news n.6 Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: ecco l'annuncio
Immagine top news n.7 Jashari in gruppo dopo 2 mesi, ma Leao lavora ancora a parte. Milan, le ultime verso la Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Selleri: "Per il Ravenna, il ritrovato Okaka può far la differenza anche contro l'AscolI"
Immagine news Serie C n.2 Selleri: "Il Ravenna si è creato una vera occasione. E vuol provarci davvero a salire in B"
Immagine news Serie A n.3 Gimenez, cosa deve fare il Milan ora? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Compagnoni: "Alla Fiorentina manca leadership ma ieri per 60' non male contro l'Inter"
Immagine news Serie A n.2 Valentina De Laurentiis: "Il Napoli è un simbolo culturale che vogliamo portare nel mondo"
Immagine news Serie A n.3 Pedro annuncia l'addio alla Lazio: "Questa sarà la mia ultima stagione"
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Semper: "Su Basic la parata più difficile, dobbiamo creare tanto e senza paura"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, quattro vittorie e 13 punti dopo 9 gare: partenza sprint che non si vedeva dal 2020
Immagine news Serie A n.6 Il Sarri che non ti aspetti. Siparietto con Zenga: "In tv voglio sempre andarmene, ma con te no"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Favasuli: "Sono venuto al Catanzaro per Aquilani. Il mister ha un grande futuro davanti"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Lasagna: "Con mentalità e cura dei dettagli, arriveremo pronti alla sfida al SudTirol"
Immagine news Serie B n.3 Borini: "Per Accardi, alla Samp, ero un problema nello spogliatoio. Volevo far causa al club"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, in vista del Frosinone da valutare Parlanti e Calabrese: decisiva la rifinitura
Immagine news Serie B n.5 Mantova, si prosegue con Possanzini in panchina: le ultime
Immagine news Serie B n.6 La Samp prosegue la preparazione in vista del Mantova: occhi sull'infermeria. Il punto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Selleri: "Per il Ravenna, il ritrovato Okaka può far la differenza anche contro l'AscolI"
Immagine news Serie C n.2 Cura Tedesco? Dopo la vittoria, l'addio alla Coppa Italia: il Perugia stecca i Sedicesimi
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine novembre
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Al turno successivo Inter U23 e Latina
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, Curioni: "Nostri limiti emersi col passare delle giornate. Responsabilizziamoci"
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', Perugia corsaro a Latina. Inter U23 sul pari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prime 8 al mondo. Parla Schiavi: "Un onore, non vogliamo fermarci"
Immagine news Calcio femminile n.5 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.6 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…