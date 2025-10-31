TMW La maglia dell'Udinese - Tradizione, omaggio al passato e tanto design

Il DJ Carlo Carletto Nicoletti, nostro storico collaboratore (autore e produttore della WebSerie GoalCar lanciata proprio dal nostro network), ci presenta e ci racconta aneddoti, curiosità e particolari inediti sulle maglie da gioco, palloni, scarpe e tanto altro ancora che hanno fatto e continuano a fare la storia del calcio non solo italiano.

A Udine ogni anno ci sorprendono con delle maglie belle, particolari, ma soprattutto originali, senza però mai distaccarsi dalle tradizioni, cosa che io apprezzo tantissimo. La tradizione è fondamentale, soprattutto oggi in epoca dove si tende a stravolgere e a non tenere in considerazione la storia di un club.

Proprio rendendo omaggio alla storia della tradizione, al prima maglia di quest’anno richiama a quelle delle stagioni 2005/2006 e 2006/2007 per quanto riguarda il design: le strisce bianche e nere non sono più strettamente verticali, quelle esterne si curvano verso l’esterno, mentre le strisce centrali sono interrotte da un elegante effetto sfumato. Dopo otto anni il nero diventa ancora una volta il colore dominante della prima maglia come nell’anno 2004/2005 quando l’Udinese ottenne la sua prima storica qualificazione alla Champions League.

Il colletto con scollo a V è rifinito con raffinate finiture grigie e bianche e nere, un dettaglio che riecheggia sui polsini delle maniche. Il collo posteriore presenta un'etichetta in bianco e nero che evidenzia il motivo geometrico presente nelle sezioni bianche della maglietta. Questa etichetta mette in mostra anche lo stemma dell’Udinese.

Sul petto, il logo Macron in silicone rosso appare a destra, mentre lo stemma dell'Udinese Calcio si trova orgogliosamente a sinistra. Sul colletto posteriore esterno, una stampa nera dell'"Aquila Linguata", simbolo iconico della regione del Friuli, aggiunge un tocco finale di identità.

La seconda maglia, quella Away han originale colletto alla coreana che dona un tocco raffinato, mentre sul bordo posteriore spicca un omaggio alle radici del club: lo storico logo con la Zebretta degli anni ’70-’80, incorniciato d’azzurro. Bellissima nella sua semplicità ed eleganza.

Per il secondo anno consecutiva la terza maglia è realizzata in collaborazione con Camera Moda Fashion Trust. Una sinergia basata sul valore comune dello scouting di giovani talenti, che rendono, nei rispettivi campi, i brand coinvolti delle reference a livello internazionale.

Dopo il successo dello scorso anno con Flora Rabitti e il brand Florania, in questa stagione la scelta è ricaduta su Domenico Orefice, designer italiano classe 1997, noto per il suo stile “hybrid sportswear” che unisce sartorialità, cultura e sperimentazione. Il Third Kit è stato svelato alla Milano Fashion Week nell’ambito di un panel moderato da Tommaso Berra, giornalista della redazione NSS Sport, e che ha visto la partecipazione di Magda Pozzo, Umberta Gnutti Beretta e Warly Tomei (entrambe Co-Founder & Co-Chairman Camera Moda Fashion Trust), Domenico Orefice e Gianluca Pavanello (CEO Macron).

Realizzata al 100% dal riciclo di plastica post-consumer (Eco Everton, realizzata con la plastica riciclata di 12 bottigliette di plastica da mezzo litro), grazie alla sua lucentezza naturale, il materiale richiama elementi tipici dello stile di Orefice, trasformando la maglia in un simbolo che unisce performance sportiva, innovazione responsabile e cultura estetica.

La maglietta ha il collo a polo in maglieria bianconero, abbinamento cromatico presente anche sui bordi manica. La maglia è di una particolare tonalità color giallo-oro e presenta sul fronte e sul retro in versione stilizzata l’aquila, uno dei simboli storici più importanti di Udine e dell'intero Friuli, con radici profonde nella storia medievale e nell'identità culturale friulana. Sul petto a destra e uno sotto l’altro, spiccano il Macron Hero e il logo di Domenico Orefice, intersezione delle sue iniziali stilizzate e simbolo di movimento. A sinistra è applicato invece lo stemma dell’Udinese Calcio. Il backneck è personalizzato con etichetta che riprende il colore e la grafica della maglia e all’interno della quale sono presenti i loghi di Udinese Calcio, il logo del brand Domenico Orefice.

Tutte e tre le maglie presentano la scritta “I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA”, il logo Macron e la dicitura “Designed in Bologna” che certifica ed evidenzia come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato all’interno del Macron Campus in Valsamoggia.