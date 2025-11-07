Nela: "De Rossi ha un'intelligenza superiore. Scetticismo? I tifosi facciano i tifosi"

Sebino Nela ha un passato nella Roma e nel Genoa e conosce benissimo due piazze tra le più passionali d'Italia. Intervistato da Il Secolo XIX, ha parlato così della scelta del Grifone di affidare la squadra a Daniele De Rossi: "Ha un carattere di ferro ed è un ragazzo di intelligenza superiore. Bisognerà dargli il tempo di lavorare, ma ha le qualità per fare grandi cose

Qualche tifoso però è scettico.

"I tifosi per me sono sacri ma devono pensare a fare i tifosi. Le scelte riguardo a chi affidare la panchina spettano ai dirigenti e a loro tocca la decisione di stabilire se un allenatore è o meno adatto a quella squadra, alle sue necessità, al tipo di campionato che deve fare e ai giocatori che sono a disposizione. Se posso dare il mio parere, per me De Rossi in questo momento è quello che serve al Genoa per risalire in classifica

Che Genoa le sembra di vedere?

"A me sembra una buona squadra e la classifica non mi pare veritiera. L’anno scorso Vieira aveva fatto un buon lavoro, quest’anno qualcosa non ha funzionato. Certo servono anche un po’ di buona sorte e qualche errore arbitrale in meno. Detto questo, sono contento dell’arrivo di De Rossi. Ha le qualità per fare bene, ha passione e carattere".