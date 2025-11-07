Cesena, Di Taranto: "A gennaio miglioreremo la squadra. Con la volontà di non cedere i top"

Archiviata la sconfitta contro il Bari, il Cesena si sta preparando per la sfida di domenica contro l'Avellino, che si giocherà alle ore 15:00 presso l''Orogel Stadium': gara valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie B, che i bianconeri hanno l'obbligo di vincere per riscattare lo scorso weekend.

Ma non c'è solo campo per i romagnoli, perché, come si legge sul portale pianetaserieb.it, dalle colonne del Corriere Romagna, il Direttore Generale dei bianconeri Corrado Di Taranto ha già parlato delle sue aspettative e piani in vista del calciomercato di gennaio: "Ho già avuto la disponibilità della proprietà per migliorare la squadra e ci sarà un budget a disposizione del direttore sportivo. La volontà è di non cedere i migliori, poi dipenderà anche da eventuali offerte. Faremo valutazioni con proprietà e calciatori, ma la volontà del mese di gennaio è innanzitutto una: migliorare la squadra, qualora ce ne sia la possibilità".

Questo intanto, quello che è stato il mercato estivo:

Acquisti - Zaro (d, Modena), Bisoli (c, Brescia), Guidi (c, Pontedera), Blesa (a, Dinamo Batumi), Diao (a, Granada), Ciervo (a, Cosenza), Arrigoni (c, Südtirol), Frabotta (d, West Bromwich Albion), Magni (d, Milan), Olivieri (a, Triestina), Amoran (d, Perugia), Castagnetti (c, Cremonese)

Cessioni - Donnarumma (d) e Pieraccini (d, Catania), Prestia (d, Inter), Ceesay (c, Empoli), Saric (c, Antalyaspor), Antonucci (c, Bari), La Gumina (a, Sampdoria), Mendicino (c) e Tavsan (a, Reggiana), Russo (a, Entella), Calò (c) e Pisseri (p, Frosinone)