Bari, senti l'ex Meggiorini: "Nell'anno in Serie A Ventura fece la differenza"

Non solo Vicenza, per il quale sono stati svelati retroscena non proprio positivi. Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, l'ex attaccante Riccardo Meggiorini ha ripercorso anche la sua avventura al Bari, relativa alla stagione 2009-2010.

Queste, le sue parole: "Ero ansioso: arrivai passando dal Genoa. L’Inter mi aveva inserito insieme a Bonucci, Ranocchia e Fatic nello scambio per arrivare a Milito e Motta. Lì Ventura fece la differenza. In ritiro si presentò con una lavagnetta e iniziò a parlare di 4-2-4 e di movimenti. Una volta uscito pensai: 'Cavolo, sono arrivato in A'. Il mister mi diceva che avevo troppa voglia di correre. Amava la mia dedizione e il messaggio che davo alla squadra: 'Tu sei uno che gioca come si allena, cioè al 100%'. Non sono mai stato uno da venti gol a stagione, ma tatticamente sono sempre stato bravo a leggere gli altri".

Tempi di Serie A per la formazione biancorossa, che attualmente si trova in Serie B, con il sogno promozione ormai rincorso da anni. Intanto, questa sera, la formazione attualmente guidata da mister Fabio Caserta è chiamata all'esame Spezia, con la sfida dello stadio 'Alberto Picco' che aprirà la 12ª giornata del campionato cadetto. Appuntamento alle ore 20:30 per il fischio di inizio (CLICCA QUI per il programma completo del turno).