Trapani, altra cessione in vista: il Cerignola su Vazquez, il giocatore ha aperto al trasferimento
Altra cessione in vista in casa Trapani. Secondo quanto raccolto da TMW, Federico Vázquez, attaccante argentino classe 1993 arrivato in estate dal Monopoli, è finito nel mirino dell’Audace Cerignola.
Il giocatore avrebbe già aperto al trasferimento e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi concreti per definire l’operazione.
