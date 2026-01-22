TMW
Trapani, altro addio: Di Noia passa al Catania, domani le visite mediche
Un altro giocatore pronto a lasciare il Trapani. Secondo quanto raccolto da TMW Giovanni Di Noia ha già lasciato la città per trasferirsi al Catania. Tutto fatto per il passaggio al club etneo, tanto che per la giornata di domani sono fissate le visite mediche dell'ex Perugia e la successiva firma.
