Trapani, anche Di Noia potrebbe partire: c'è l'Union Brescia sul centrocampista

Con la situazione che si fa sempre più critica in casa Trapani, specialmente dopo che il ricorso per gli otto punti di penalizzazione è stato respinto anche dal Consiglio di Stato, e l’arrivo di un’altra penalità in classifica il prossimo 22 gennaio e con il rischio esclusione dal campionato – come successo agli Shark dello stesso Valerio Antonini nel basket – che si fa sempre più concreto, in casa siciliana sono diversi i giocatori di primo piano pronti a lasciare.

Dopo le cessioni di Carriero, Negro, Ciotti e Grandolfo infatti anche il centrocampista Giovanni Di Noia, classe ‘94, potrebbe salutare la piazza dopo 19 presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C. Come riferisce Trapanigranata.it l’esperto calciatore sarebbe nel mirino dell’Union Brescia, club alla caccia di un rinforzo in mezzo al campo per la seconda parte di stagione.