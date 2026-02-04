Trapani, Antonini: "Consegnato ad Aronica 500mila euro come premio in caso di B"
TUTTO mercato WEB
Attraverso i propri canali social Valerio Antonini, presidente del Trapani, è tornato a parlare di alcune situazioni legate al club granata, fra passato e presente:
“Kragl? È colpa mia aver mandato via Oliver: sono complice di questa situazione e ho dato retta, sbagliando, al direttore sportivo. Un grande dispiacere, un grande errore. Obiettivo playoff? Il nostro mister Aronica ha ricevuto oggi un assegno, che conserverà gelosamente, di 500mila euro come premio promozione in Serie B. L’ho consegnato davanti a tutti i giocatori. Abbiamo inoltre predisposto il pagamento degli stipendi di gennaio, nonostante potessi attendere fino a metà aprile per questa operazione”.
Altre notizie Serie C
TMW RadioMarcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una bella lotta"
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
1 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile