Trapani, Antonini: "Consegnato ad Aronica 500mila euro come premio in caso di B"

Attraverso i propri canali social Valerio Antonini, presidente del Trapani, è tornato a parlare di alcune situazioni legate al club granata, fra passato e presente:

“Kragl? È colpa mia aver mandato via Oliver: sono complice di questa situazione e ho dato retta, sbagliando, al direttore sportivo. Un grande dispiacere, un grande errore. Obiettivo playoff? Il nostro mister Aronica ha ricevuto oggi un assegno, che conserverà gelosamente, di 500mila euro come premio promozione in Serie B. L’ho consegnato davanti a tutti i giocatori. Abbiamo inoltre predisposto il pagamento degli stipendi di gennaio, nonostante potessi attendere fino a metà aprile per questa operazione”.