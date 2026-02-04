Il derby Catania-Trapani ha una data! Si giocherà mercoledì 18 febbraio
Arriva la data ufficiale del recupero di Catania-Trapani, match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie C. Il derby siciliano, inizialmente calendarizzato per il 7 febbraio alle ore 17:30, era stata rinviata per le contemporanee celebrazioni di Sant'Agata nella città etnea.
Per questo motivo la Lega Pro ha riprogramamto la partita per mercoledì 18 febbraio alle ore 20:30.
