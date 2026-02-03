Striscione contro la polizia fuori a Trento. Il presidente: "Condanno con fermezza la scritta"

Lo striscione firmato dalla 'Nuova Guardia', gruppo ultras al seguito del Trento, che è apparso fuori dallo stadio Briamasco in risposta al divieto di vendita dei biglietti ai tifosi del Lecco non è piaciuto alla dirigenza gialloblù e al presidente Mauro Giacca. Sullo striscione era apparsa infatti una scritta contro le forze dell'ordine: "Vietate le trasferte ai nostri rivali e poi vi offendete se vi chiamiamo maiali", recitava la scritta con la parole 'maiali' in bianco e blu, i colori della polizia.

Per questo il numero uno del club con una nota sui canali social della società ha voluto esprimere il suo disappunto nei confronti dello striscione e ribadire la propria vicinanza alle forze dell'ordine:

"A nome dell’intera società A.C. Trento 1921 mi dissocio e condanno con fermezza quanto accaduto, un gesto che non rappresenta in alcun modo i valori del nostro Club, della nostra comunità e per il quale proviamo profondo dispiacere.

Ringraziamo le Forze dell’Ordine per il lavoro che svolgono quotidianamente con professionalità e senso del dovere. Lo sport deve essere luogo di gioia, passione e condivisione, mai di offesa o di divisione. Come Società, lavoreremo sempre affinché il tifo resti espressione di sostegno e civiltà, nel pieno rispetto di tutti".