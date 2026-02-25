Dopo il Sudtirol, anche il Trento punta la B. Giacca: "Vedo il nostro futuro lì"

In Serie B il Trentino Alto-Adige veste i colori del Sudtirol (clicca qui per leggere l'intervista esclusiva a Raphael Kofler), realtà al quarto anno consecutivo in cadetteria. Ma c'è anche un altro club del territorio che punta alla seconda serie.

Si tratta del Trento del presidente Mauro Giacca che, ospite delle colonne del Corriere del Trentino parla del presente della sua squadra, attuale quarta forza del Girone A di Serie C, ma anche di futuro.

"Devo ammettere che è bello e gratificante essere così in alto - spiega -: è logico che ci metterei dieci firme perché questa posizione potesse essere quella di fine anno, ma ci sono ancora tante partite, dobbiamo ancora fare molto".

Sulla Serie B, poi, spiega: "Rispetto ai miei compagni di avventura sono un sognatore, per cui accelererei anziché frenare, ma chi mi sta accanto mi suggerisce giustamente che bisogna fare il passo lungo quanto la gamba. Se poi mi chiede se vedo il Trento in futuro in B, allora le rispondo che sì, il desiderio è quello: mi immagino una squadra in quella categoria, con tanta gente allo stadio. Sarebbe bello arrivare in alto e fare i playoff da protagonisti: ce la metteremo tutta".