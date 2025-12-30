Trento, Giacca: "Il 2025 ha visto crescere il progetto. Presto arriveranno nuovi soci"

"Cara Famiglia Gialloblù, il 2025 che si avvia ormai alla conclusione è stato un anno che ha visto il nostro progetto crescere sotto tutti i punti di vista, sia sul campo che fuori, sempre più consapevoli del fatto che le due dimensioni vanno di pari passo". Il presidente del Trento Mauro Giacca in una nota sui canali ufficiali del club ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi della formazione facendo il punto sull'anno appena passato, ma con lo sguardo rivolto al futuro: "Nel corso di questi cinque anni di professionismo, infatti, ho man mano realizzato che la forza di un grande club è dato dalla forza delle persone che ne fanno parte, dai vertici in poi, e proprio per questo porto avanti convintamente la strategia di consolidamento. Già cinque anni fa, col passaggio dalla Serie D alla Serie C, abbiamo dovuto e voluto trasformare la Società Cooperativa in Società a Responsabilità Limitata; ora, dopo il recente passaggio a Società per Azioni e l’aumento di capitale con l’ingresso di nuovi soci, espressione di forti realtà imprenditoriali del territorio, è in programma un successivo salto di qualità grazie all’ulteriore allargamento della compagine sociale nella prima parte del nuovo anno".

"Queste scelte e queste prospettive sono la naturale evoluzione di un lungo percorso nel quale mi accompagnano i valori in cui credo fermamente, a cominciare dalla mia famiglia, il cui supporto per le attività che svolgono per il Trento è un dono prezioso, e dal Consiglio di Amministrazione che ho il privilegio di presiedere, un gruppo di manager e di imprenditori di spessore nel quale confrontarsi costituisce per me un’occasione di progresso e di miglioramento costanti. Oggi, come A.C. Trento 1921 SpA, ancora di più. - prosegue Giacca - Ma il consolidamento è una risposta che sento di dover dare anche alle istituzioni comunali e provinciali, alle forze dell’ordine e alle aziende che costituiscono quella sinergia, quel motore che è una dichiarazione di amicizia vera nei miei confronti e nei confronti del Trento; è una risposta che sento di dover dare anche a tutti quei tifosi, che continuano a sostenerci sempre più numerosi ed entusiasti dagli spalti del Briamasco, e alle tantissime persone che lavorano silenziosamente ma assiduamente dietro le quinte; è una risposta che sento di dover dare anche alla Trento Academy e ai settori femminile, giovanile e calcio a 5. Siamo sempre di più, sempre più competitivi e organizzati, e questo mi fa sentire sempre più orgoglioso di cosa siamo diventati e di cosa vogliamo diventare".

"Il 2026 sarà quindi un anno con tantissime novità nelle quali intendo coinvolgere tutto il calcio della Provincia di Trento e intendo farlo con alcune iniziative che vanno a innestarsi nel solco del Patto Trentino, il progetto che in poco più di due anni ha già dimostrato che la collaborazione, lo scambio e la progettualità sono uno straordinario valore aggiunto per dare risposte concrete alle esigenze dei moltissimi giovani, tecnici e dirigenti che frequentano i campi da calcio distribuiti in ogni angolo del nostro impareggiabile territorio, il nostro Trentino.

Immagino già di dedicare alle società e ai colleghi presidenti, persone che spesso conosco personalmente perché imprenditori e artigiani come me, un evento per la prossima primavera come segno di rispetto nei loro confronti per l’inestimabile valenza sociale del lavoro che svolgono tanto nelle valli quanto nei paesi, tanto nei rioni quanto nelle comunità.

L’augurio dal profondo del cuore che faccio a loro, a voi e a chiunque segua il calcio trentino è questo: abbandonare una volta per tutte quel provincialismo fatto di negatività e di invidia che ci fa da fardello e vedere invece il Trento, il nostro Trento con la costruttività, l’entusiasmo e la positività con cui lo vedo io, elementi indispensabili per remare tutti insieme dalla stessa parte, tutti insieme per un solo obiettivo.

Che sia quindi un nuovo anno all’insegna della massima realizzazione umana e sportiva, che sia un nuovo anno da vivere al Briamasco a cominciare dalla gara di sabato 3 gennaio alle 14:30: mi trovate lì, come sempre, a tifare insieme a voi per il nostro Trento!

Un caloroso abbraccio,

Maurone".