Trento, Piazzi: "Mercato? Dobbiamo costruirci in casa una rosa forte: focus sugli Under 25"

"Stiamo acquistando fiducia e migliorando in personalità, siamo molto contenti del nostro percorso anche se, per le prestazioni fatte, avremmo meritato qualche punto in più. Il 2025 è stato un anno di costruzione e crescita costante per il club, è giusto essere ambiziosi ma per esserlo bisogna crescere con un progetto definito. Il nostro è un progetto sostenibile e guarda anche all'aspetto sociale, non solo quello tecnico e sportivo": così, come si legge su tuttoc.com, il Direttore Generale del Trento Luca Piazzi, che ha parlato a 'Dentro il Trento', il format a cura dell'ufficio stampa del club gialloblù.

Il discorso poi va quindi anche al mercato, con le operazioni invernali che apriranno il prossimo 2 gennaio per chiudersi poi un mese esatto dopo: "Abbiamo una filosofia ben chiara. Sappiamo che ci sono squadre che hanno la possibilità di investire in maniera importante per prendere giocatori forti, noi dobbiamo costruirci in casa una rosa forte, da migliorare anno per anno. Il nostro focus è sugli under 25, da far crescere".

Conclude quindi: "Quest'anno abbiamo fatto un ulteriore step di crescita e noi abbiamo la fortuna di avere un tifo organizzato che ci segue, cosa che tante società della nostra categoria non hanno".