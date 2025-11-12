Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone A di Serie C: Lecco e Brescia hanno un diavolo per Capello

La Top 11 del Girone A di Serie C: Lecco e Brescia hanno un diavolo per CapelloTUTTO mercato WEB
Alessandro Capello
Luca Esposito
Oggi alle 06:55Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 13^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0
Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1
Renate-Virtus Verona 1-0
Pro Patria-Lumezzane 1-1
Inter U23-Vicenza 1-2
Union Brescia-Alcione Milano 0-1
Pro Vercelli-Triestina 3-1
Trento-Ospitaletto 3-0
Giana Erminio-AlbinoLeffe 1-1
Novara-Lecco 1-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Drago (Lumezzane): pareggio che non serve a molto, quello sul campo della Pro Patria, ma le cose sarebbero andate anche peggio senza gli interventi del portiere ospite. Nel finale la parata più difficile, su Ganz. In precedenza volo all'incrocio in bello stile su tiro a botta sicura di Schiavone.
Lorenzini (Novara): Sipos è la punta di diamante del Lecco e serviva una prestazione autorevole per limitarlo. Il centrale biancazzurro è stato praticamente perfetto in marcatura e ha giganteggiato nel gioco aereo senza concedergli quasi nulla.
Pirola (Alcione Milano): non è la prima volta che lo inseriamo nella nostra formazione ideale, ma è inevitabile quando si torna da Brescia con tre punti e la porta inviolata. E' l'unico a non soffrire le folate offensive di un Cisco sempre pimpante, quando gioca in anticipo non sbaglia mai il tempo dell'intervento. Un baluardo insormontabile.
Corradi (Trento): è uno dei tanti giovani che si sta mettendo in vetrina in un campionato da sempre fucina di talenti di grandissima prospettiva. Segna il primo gol stagionale dopo appena tre minuti sfruttando uno schema ben orchestrato su palla inattiva.
Ruiz Giraldo (Renate): davvero un bellissimo gol da parte del duttile esterno nerazzurro, un tiro a giro che si insacca all'incrocio dei pali e che basta per battere una Virtus Verona che quest'anno non riesce proprio a ingranare la marcia giusta. 3 punti invece d'oro per i ragazzi di mister Foschi.
Bright (Alcione Milano): è vero che il gol nasce da un clamoroso errore collettivo della retroguardia del Brescia - in particolare di Silvestri - ma ha avuto comunque il merito di trovarsi al posto giusto al momento giusto. Recupera una infinità di palloni e serve assist deliziosi ai compagni. Un tuttocampista ormai imprescindibile per i lombardi.
Dell'Erba (Novara): grandi aspettative su un calciatore ancora molto giovane ma che, dopo l'esperienza col Bayern Monaco, è animato da una voglia incredibile di imporsi in un campionato comunque affascinante e competitivo come quello italiano. Il palo gli nega la gioia del gol, poi sforna un assist perfetto che consente a Da Graca di piegare la resistenza di un Lecco stavolta non particolarmente brillante.
Vita (Cittadella): dai suoi piedi - e non è una novità - nasce l'azione che vale il gol della vittoria siglato da Castelli sul campo delle Dolomiti Bellunesi. Calciatore di livello superiore alla categoria, bravissimo in impostazione, ma anche in interdizione.
Nanni (Arzignano): è vero che i cambi in panchina comportano spesso la cosiddetta scossa, ma nemmeno Di Donato avrebbe potuto immaginare un gol dopo appena 9 secondi da parte del suo centravanti. Rete che entra di diritto nella storia del calcio. A fine primo tempo solo un salvataggio prodigioso sulla linea gli nega la gioia della doppietta.
Ousseynou Sow (Pro Vercelli): altra sconfitta per la Triestina, per nulla migliorata da quando è tornato Tesser. Anzi! Bene i piemontesi che, dopo alcune stagioni anonime e sofferte, si stanno piazzando stabilmente in zona playoff. Copertina tutta per lui, autore di un gol bellissimo.
Capello (Vicenza): forse la miglior prestazione stagionale per un attaccante che, in questa categoria, ha dimostrato con i fatti di essere un valore aggiunto. Gol, tante giocate importante per i compagni e uno spirito di sacrificio apprezzato da compagni, tifosi e staff tecnico.
Fabio Gallo (Vicenza): siamo stati i primi a rimarcare quanto sia superiore l'organico biancorosso rispetto alla concorrenza, tuttavia vincere non è mai facile e la fuga non nasce solo dalle cadute di Brescia e Lecco. Con l'Inter23 davvero una vittoria da grande squadra.

Articoli correlati
Vicenza, Capello: "Cercherò di rendere felici i tifosi. Anche sul piano dei gol" Vicenza, Capello: "Cercherò di rendere felici i tifosi. Anche sul piano dei gol"
Vicenza, dall'Arezzo arriva un rinforzo per l'attacco: ecco Alessandro Capello Vicenza, dall'Arezzo arriva un rinforzo per l'attacco: ecco Alessandro Capello
Vicenza, Massolo verso la conferma. Ci siamo per lo scambio De Col-Capello con l'Arezzo... Vicenza, Massolo verso la conferma. Ci siamo per lo scambio De Col-Capello con l'Arezzo
Altre notizie Serie C
La Top 11 del Girone C di Serie C: è un Giugliano già Capuanizzato Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: è un Giugliano già Capuanizzato
La Top 11 del Girone B di Serie C: Torres, una rosa piena di Spini Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Torres, una rosa piena di Spini
La Top 11 del Girone A di Serie C: Lecco e Brescia hanno un diavolo per Capello Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Lecco e Brescia hanno un diavolo per Capello
Ascoli, Oviszach: "Squadra costruita bene, ci giocheremo la B fino alla fine" TMWAscoli, Oviszach: "Squadra costruita bene, ci giocheremo la B fino alla fine"
Picerno, il dg Greco: "Abbiamo sbagliato qualche valutazione, ma i ragazzi stanno... TMWPicerno, il dg Greco: "Abbiamo sbagliato qualche valutazione, ma i ragazzi stanno reagendo"
Vicenza, Cuomo: "Il vantaggio ora non conta nulla, sappiamo cosa è successo lo scorso... TMWVicenza, Cuomo: "Il vantaggio ora non conta nulla, sappiamo cosa è successo lo scorso anno"
Arezzo, Pattarello: "Non possiamo nasconderci, squadra costruita per vincere il campionato"... TMWArezzo, Pattarello: "Non possiamo nasconderci, squadra costruita per vincere il campionato"
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
1 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre
3 Ibrahim Ba, come tutte le più belle cose visse un giorno solo. Contro la Lazio
4 Luca Toni vota i bomber: "Thuram più forte di Lautaro. L'Inter ha i migliori in A"
5 Totti: "Soulé sta facendo grandi cose a Roma. Gasp buon allenatore, Mou è stato il top"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"
Immagine top news n.1 Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta
Immagine top news n.2 Il caso (rientrato) Lobotka, l'addio di Micheli, l'eco di Conte: Napoli, sono giorni intensi
Immagine top news n.3 Juventus, Comolli e il futuro di Vlahovic: "Con lui abbiamo un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.4 Il nuovo ad Damien Comolli a 360° sulla Juventus: "Sono ossessionato dalla vittoria"
Immagine top news n.5 Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato della Dea
Immagine top news n.6 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.7 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ricci dice chi è il più forte della sua carriera. E punta in grande per se stesso
Immagine news Serie A n.2 Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?
Immagine news Serie A n.3 L'Inter torna ad Appiano. Chivu aspetta Mkhitaryan, ma il recupero è lungo
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Comolli tra la ricerca di un Ds e la promessa a Vlahovic
Immagine news Serie A n.5 Torino, un'altra sosta per rivedere il miglior Zapata. Baroni: "Gli manca solo minutaggio"
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, Tiritiello: "Voglio dare tutto per aiutare la squadra a conquistare la salvezza"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Di Nardo: "Dobbiamo credere in ciò che facciamo, ne usciremo tutti insieme"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 12ª giornata: Mignani primo inseguitore di Sottil
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 12ª giornata: Ciervo supera Gliozzi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 12ª giornata: guida Kike Perez, poi Koutsoupias
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: è un Giugliano già Capuanizzato
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Torres, una rosa piena di Spini
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lecco e Brescia hanno un diavolo per Capello
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Oviszach: "Squadra costruita bene, ci giocheremo la B fino alla fine"
Immagine news Serie C n.5 Picerno, il dg Greco: "Abbiamo sbagliato qualche valutazione, ma i ragazzi stanno reagendo"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Cuomo: "Il vantaggio ora non conta nulla, sappiamo cosa è successo lo scorso anno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Champions League femminile, Lione al comando. Chelsea a valanga, si salva il Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Le ragazze ci hanno messo anima e cuore, peccato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma femminile ancora ko in Champions League: giallorrosse battute in casa dal Valerenga
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma Women, Ambrosi: "Progetto in crescita, il presidente crede tanto nel calcio femminile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?