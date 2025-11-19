TMW Radio Bucchioni: "Belle le parole di Maldini. Juve, non sarà facile rinnovare con Yildiz"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Maldini ha detto che in Italia per lui c'è solo il Milan:

"E' una storia molto bella. Siamo sempre alla ricerca di bandiere...quando un ex calciatore esprime certi concetti sono felice. Non è rimasto perché non lo hanno voluto al Milan. Per me non vuole fare il manager, vuole farlo solo al Milan, per questo non accetta Italia o estero. Non ha interesse a fare il manager. Mi lascio una porta aperta per la Nazionale, che è l'altra sua famiglia".

Milan, il derby potrebbe dare indicazioni sulle chance Scudetto?

"Il Milan non ha avuto Leao dall'inizio, ha perso alcuni elementi importanti come Rabiot e Pulisic, ma è ancora lì. Potrà solo agevolarla il non partecipare alle coppe, soprattutto in primavera. Il Milan ci sarà di sicuro fino in fondo, ora vedremo cosa accadrà al Napoli, perchè la vicenda Conte è solo all'inizio. Se la squadra non torna viva, non rimarrà lì a vivacchiare. Sulla Roma ho qualche dubbio in più, a meno che non compri un attaccante a gennaio".

Derby importante per il Milan?

"In assoluto una vittoria non sposta nulla, perché siamo ancora l'inizio, ma può consolidare certe cose. Se vinci, cementi di più l'autostima, perché il derby non è una partita normale. E sarebbe importante anche per l'Inter, che andrebbe un po' in fuga".

Come commenta le parole di Chiellini su Yildiz?

"Cosa vuol dire calma? Ce la fa a rinnovarlo dal punto di vista economico? Discutiamo da mesi di Vlahovic, che sta per andare via...Yildiz andrà a chiedere cifre alte per rinnovare, se la Juve deve ridimensionare i costi, non so se riusciranno a trovare l'intesa. Qualche dubbio ce l'ho, la situazione non è facile".

Fiorentina-Juve, match svolta?

"Vanoli è arrivato ora, può perdere con la Juve. Chi on può lasciare punti è la Juve, se vuoi puntare allo Scudetto. La Fiorentina ha tempo per dare la scossa che serve, deve ancora lavorare Vanoli. Spalletti ha già due partite sulle spalle in campionato, deve cominciare a far vedere qualcosa".