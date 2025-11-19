Chiellini predica calma, chissà cosa ne pensa Yildiz. Ma può fare la fine di Kvara?

"Ci manca un ultimo pezzo, il direttore sportivo. Quando ci sarà, poi saremo una struttura con Damien a capo anche della parte sportiva, poi ci sarò io, Modesto e il ds e decideremo. Rinnovo Yildiz? Calma. C'è la volontà da parte di tutti: con equilibrio e tranquillità si fa tutto". Le parole di Giorgio Chiellini riflettono qual è l'idea della Juve. Cioè quella di lavorare prendendosi i propri tempi per poi arrivare a dama, con un prolungamento fino al 2031. Va detto che attualmente guadagna 1,5 milioni fino al 2029, quindi non c'è la necessità, da parte del club, di prolungare per forza.

L'unico problema è che potrebbe diventare una situazione simile a quella di Kvaratskhelia. Anni fa De Laurentiis, prima di volere prolungare, diceva. "Ma quale rinnovo che ho cinque anni di contratto? Ma volete farla finita? Vi metto insieme agli altri scassambrella giornalisti che non si fanno mai i fatti propri e che invece di parlare di cose spettacolari cadono sempre in questa volgarità del denaro". Nelle ultime settimane però il racconto cambiava. "Ho dovuto cederlo perché il suo procuratore minacciava di ricorrere all’articolo 17 dopo la prima straordinaria stagione di Kvaratskhelia ci siamo subito mossi per negoziare un rinnovo, aumentando il suo stipendio e proponendogli una cifra molto significativa".

La Juventus vuole rinnovare Yildiz, ma potrebbe essere una risorsa (e non un problema) non prolungarlo. Perché ora guadagna 1,5 e ne vorrebbe 6, decisamente un bel cambio di paradigma.