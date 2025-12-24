Marcelo Salas, il Matador che fece paura all'Italia dei Mondiali 1998. Poi grande alla Lazio

Marcelo Salas è stato un grande centravanti. Spauracchio dell'Italia di Cesare Maldini ai Mondiali del 1998, quando una sua doppietta del Matador fu pareggiata solamente dal rigore - forse un po' generoso - assegnato negli ultimi minuti del secondo tempo, realizzato poi dal Divin Codino, Roberto Baggio.

Qualche mese prima era stato acquistato dalla Lazio, pur lasciandolo al River Plate fino alla fine della stagione. 20 milioni di dollari considerati come un grande acquisto per chi porterà i capitolini sul tetto d'Europa, con la vittoria nella Supercoppa contro il Manchester United di Sir Alex Ferguson, dopo la Coppa Coppe alzata qualche mese prima.

Qualche mese fa è stato ricordato il venticinquesimo anno dal Tricolore con i biancocelesti. "Sono stati i migliori anni della mia carriera aver vinto lo Scudetto con la Lazio è stato meraviglioso. Le mie figlie sono nate qui, sono molto legato alla Lazio e contento di essere qui in questa ricorrenza. Eriksson è stato un allenatore molto importante per me, abbiamo visto quello che abbiamo vinto, non solo lo Scudetto. E' stato un grande allenatore e non solo per noi. Non è bello che non sia qui con noi, così come Sinisa, che mi ha aiutato tanto quando sono arrivato". Oggi Marcelo Salas compie 51 anni.