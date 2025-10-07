Causio duro: "Vlahovic problema serio, altri dirigenti non sarebbero arrivati a questo punto"

Intervistato da Tuttosport per parlare di Juventus, Franco Causio dopo 446 partite con la maglia bianconera indosso ha commentato molto semplicemente il big match contro il Milan finito 0-0: "Io sarei stato meglio se non avessi visto la partita ieri sera...". Incisivo, eloquente, poi è sceso nei dettagli dei problemi palesati dai bianconeri: "Non c’è chi ti fa gol davanti".

E non ha perso tempo a criticare Jonathan David e Luis Openda, fin qui deludenti alla Vecchia Signora: "Non sono due attaccanti, semplice. L'unico vero nove a disposizione di Tudor in questo momento è solamente Duan Vlahovic". Ed è qui che Causio ha cominciato a scaldarsi, in merito alla situazione contrattuale dell'attaccante serbo che al termine della stagione e senza rinnovo andrà in scadenza: "C’è questo problema serio di contratto, non so come possano andare avanti sinceramente, è una situazione che ha chiaramente il suo peso".

Inoltre, la gestione del caso Vlahovic non lo ha lasciato per nulla convinto: "Certo, ci fossero stati altri dirigenti, non sarebbero arrivati a questo punto con il serbo". Frecciata velenosa a proposito della dirigenza della Juve, dunque, per poi soffermarsi sul lavoro di Igor Tudor fin qui: "È all'altezza del compito? Se ha giocatori bravi, può diventarlo. Pure Guardiola avrebbe fatto fatica senza talenti. Il tecnico ha ordini tattici da far eseguire, ma non può dipendere tutto dalle sue scelte".