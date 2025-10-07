Inter, lista della spesa per il difensore: 4 nomi appuntati, Muharemovic il preferito

La difesa dell'Inter andrà ritoccata la prossima estate. Non ci sarà più tempo per rimandare i discorsi, perché Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sono entrambi in scadenza e potrebbero seriamente salutare club e compagni di squadra al termine della stagione. Da qui il direttore sportivo Piero Ausilio sta già setacciando il mercato per individuare gli eredi e di nomi appuntati in lista ce ne sono diversi.

Le opzioni

Secondo quanto riferito da TuttoSport, infatti, Joel Ordonez (Brugge) e Oumar Solet dell'Udinese compaiono, così come quello di Konstantinos Koulierakis, in forza al Wolfsburg, in Bundesliga. Ma da tempo in verità il dirigente nerazzurro è sulle tracce di due giocatori del Sassuolo: si tratta di Jay Idzes, quando ancora militava nel Venezia prima di cambiare squadra, e di Tarik Muharemovic.

La preferenza

Tra tutti è proprio il centrale bosniaco classe 2003 ad aver catturato l'Inter, che ha iniziato a monitorarlo sempre più da vicino. Intanto Muharemovic si è messo in mostra con il Sassuolo per aver conquistato in 6 partite il premio di MVP in due occasioni, con prestazioni da leader della retroguardia neroverde e alla prima esperienza in Serie A. La Juventus segue interessata la vicenda visto che, in caso di cessione del cartellino del giocatore, gioverebbe del 50% della futura rivendita.