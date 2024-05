Ufficiale Triestina, si separano le strade con il tecnico Roberto Bordin: la nota del club

Serie C

Oggi alle 10:19

US Triestina Calcio 1918 comunica che alla scadenza del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato il rapporto di lavoro con l’allenatore della prima squadra Roberto Bordin.

Si legge ancora sul sito ufficiale alabardato: "Arrivato alla Triestina a febbraio 2024, Bordin ha chiuso la stagione regolare al quarto posto, raggiungendo gli ottavi di finale playoff. A Roberto Bordin ed al suo staff, va il ringraziamento per il lavoro svolto per il club, con l’augurio delle migliori fortune professionali."