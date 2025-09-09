Ufficiale Nuova chance per Roberto Bordin in Albania: è il nuovo allenatore del KF Tirana

Roberto Bordin ricomincia dall'Albania. Il tecnico italiano di 60 anni, ex condottiero di Triestina e Caldiero nonché ex ct della Moldavia, ha scelto di mettersi alla prova nella Kategoria Superiore (massimo campionato locale) sulla panchina dell'KF Tirana, dopo essere stato esonerato lo scorso febbraio dai gialloverdi (oggi in Serie D). Di seguito il comunicato ufficiale diramato sui vari social del club albanese:

"Il Klubi i Futbollit Tirana annuncia il raggiungimento di un accordo con l’allenatore Roberto Bordin. Dopo le trattative tra le parti, è stato deciso di avviare una nuova collaborazione. Bordin è un nome noto nel calcio italiano e internazionale, con una vasta esperienza come allenatore. Ha guidato squadre come Sheriff Tiraspol, Neftçi Baku, Triestina, oltre alla Nazionale moldava. Auguriamo al tecnico il benvenuto e successo nel proseguimento del suo lavoro sotto la maglia biancoblù.

Insieme a Bordin il suo vice: "Il KF Tirana annuncia anche l’accordo con il vice allenatore Marco Veronese. Dopo le trattative tra le parti, è stato deciso che farà parte dello staff tecnico guidato dall’allenatore Roberto Bordin. Veronese porta con sé una lunga esperienza sia da giocatore sia da allenatore. Nel suo percorso da tecnico ha partecipato a progetti importanti in Italia, mentre a livello internazionale ha servito come vice allenatore della Nazionale albanese durante il periodo di successo sotto la guida di Gianni De Biasi, il che lo rende un profondo conoscitore della realtà del calcio albanese. Diamo il benvenuto a Veronese e gli auguriamo successo nel suo lavoro con la squadra biancoblù!".