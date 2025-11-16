Da una sosta all’altra: quando un mese cambia tutto. Il Monza si gode adesso il primato

Era il 4 maggio scorso, e il Monza, dopo tre anni, perdeva la Serie A. Ai nastri di partenza del campionato di Serie B, quindi, la formazione brianzola, che - pur riuscendo a non smantellare la squadra - cambiava guida tecnica, affidando la prima squadra a mister Paolo Bianco, reduce dalla salvezza centrata contro il Frosinone. L'avvio di stagione è nella norma, le prime quattro gare parlano di due vittorie, una sconfitta e un pareggio, ma ecco che, prima della sfida contro il Padova, il cambio di proprietà, con la società che passa in mano a Beckett Layne Ventures. Poi, la sconfitta contro i biancoscudati, nei promossi dalla Serie C.

Un settembre che quindi termina in salita, soprattutto perché la nuova proprietà non è soddisfatta dei risultati troppo altalenanti e comunque al di sotto delle aspettative, tanto che il Monza arriva alla seconda sosta della stagione con il tecnico in bilico. La sfida contro il Catanzaro sembra esser fatale per Bianco, che avrebbe affrontato una formazione con allora ancora zero vittorie all'attivo: se non fosse arrivato un risultato utile, si sarebbe probabilmente vista la fine della sua avventura in Brianza. Ma il destino ha voluto diversamente: le aquile calabresi, per altro, passarono anche in vantaggio, ma le reti di Alvarez e Birindelli hanno scritto un'altra storia. Che ha portato il Monza ad arrivare alla terza sosta per le Nazionali al primo posto della classifica di Serie B, cosa che non succedeva dalla stagione 1976-77.

I numeri parlano chiaro, nelle ultime sei gare sono arrivate altrettante vittorie, le ultime tre anche senza subire reti, e in un mese si è vista la trasformazione: dal nono al primo posto in graduatoria. Uno score decisamente adatto a chi punta senza mezzi termini al pronto ritorno in Serie A.

Tra l'altro la nuova proprietà ha smentito già a suo tempo i rumors sul mister, ma adesso poco importa: che fosse in bilico o no, trattenerlo si è rilevata la mossa vincente.