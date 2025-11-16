Calzona: "L'Italia ce la farà, andrà al Mondiale. Regolamento? In Europa è più dura"

Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia, ha ottenuto la possibilità di disputare i playoff per andare al Mondiale, ma la sua speranza è quella di battere la Germania e accederci direttamente. Intervistato da La Repubblica, ha parlato anche del regolamento che penalizza le europee: "Non tenere conto del ranking è una bischerata. Qui la lotta è molto più dura, rispetto agli altri continenti. L’obiettivo dovrebbe essere la qualificazione delle più forti per le fasi finali, invece le priorità sembrano altre".

Pure l'Italia si sente penalizzata e Calzona concorda: "Gli Azzurri ne hanno vinte 6 di fila e vanno agli spareggi: paradossale. Avversari facili? Macché, in Europa non ci sono successi scontati". Poi parla anche della contestazione all'Italia in Moldavia: "La Nazionale va sostenuta sempre. Rino in più è arrivato da poco, per dare un’identità serve tempo e già vincere dovrebbe essere motivo di gioia. Lo spettacolo? Pazienza".

Infine fa un pronostico sull'esito dei playoff: "Se l’Italia ce la farà? Sì, alle strette diamo il meglio. Meglio non giocare contro però, sono tifoso dell’Italia. Al Mondiale andiamoci insieme".