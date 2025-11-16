Inter, Calhanoglu fuori dai convocati contro la Spagna: "Problema al polso"

Nella sfida vinta dalla Turchia contro la Bulgaria di ieri sera (con il punteggio di 2-0), il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu è uscito non al meglio dalla sfida.

La TFF (Turskish Football Federation) ha reso noto quanto segue sul giocatore nerazzurro: "Dopo essere passata alla fase play-off delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, la nostra Nazionale ha apportato alcune modifiche alla sua rosa preliminare in vista della partita finale del Gruppo E, che si giocherà in trasferta contro la Spagna.

Hakan Çalhanoğlu è stato escluso dalla squadra preliminare a causa di un infortunio al polso destro riportato nella partita contro la Bulgaria di ieri sera, İsak Vural e Yusuf Akçiçek della nostra nazionale giovanile sono stati inseriti nella squadra preliminare della nazionale maggiore".

Certamente la notizia va contestualizzata al dopo-partita di ieri sera, quando il ct Vincenzo Montella aveva già lasciato intendere di non voler forzare la mano con nessun giocatore visto che la prossima partita sarà ininfluente ai fini della qualificazione al Mondiale. La Turchia infatti dovrebbe vincere 8-0 contro la Roja. Montella aveva dichiarato: "Sarebbe poco intelligente andare ai playoff con qualcuno diffidato, bisogna essere assolutamente logici in questa scelta. Mi fido anche di quelli che giocano meno. Hakan ha fatto, in termini di distanza, probabilmente la partita dove ha corso di più e alla fine aveva un po' di risentimenti, va controllato anche lui per non correre rischi inutili per martedì. Nella mia strategia già c'era la possibilità di mettere in campo una squadra pulita di cartellini".