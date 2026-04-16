Union Brescia, il cordoglio per la morte di Manninger: "Professionista serio"
A seguito della tragica scomparsa all'età di 48 anni di Alex Manninger, portiere austriaco che in carriera ha vestito i colori di molti club italiano tra i quali quelli di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus, arriva la nota di cordoglio dell'Union Brescia:
"Union Brescia esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger.
Portiere di grande esperienza internazionale, Manninger ha vestito anche la maglia del Brescia nel 2004, lasciando il ricordo di un professionista serio, preparato e di assoluto spessore umano.
Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le più sentite condoglianze da parte del Presidente Giuseppe Pasini, della società, dello staff tecnico e di tutta la famiglia biancazzurra".
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