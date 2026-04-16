Inter, la bella storia di Serantoni raccontata da Chivu: "Usava il mio stesso casco"

Ha toccato molti quanto avvenuto ieri, con il rientro in campo con caschetto protettivo, quasi un anno dopo, del baby Filippo Serantoni, attaccante classe 2010 che lo scorso anno aveva vinto il campionato Under 15 con l'Inter, segnando anche in finale. Fermo da 292 giorni per via di un incidente sugli scogli in Sardegna, è rientrato ieri in campo nella vittoria contro il Sudtirol Under 16, segnando anche.

Serantoni si è presentato in campo con un caschetto protettivo, ricordando un po' quanto avvenuto anni fa a Cristian Chivu, che nel frattempo è diventato l'allenatore della prima squadra dell'Inter. E ha parlato anche del classe 2010 in conferenza stampa, spiegando che ci sia pure dietro il suo zampino, con qualche consiglio: "E ha fatto gol. Devo dirvi che sono stato tra i primi a sapere l'accaduto, l'estate scorsa, e tra i primi a chiamarlo. Ci tenevo a parlare con lui, con il padre e tutti i familiari. Qualche mese fa lo abbiamo invitato a incontrarci e una chiacchiera ce la siamo fatta: ho visto con piacere un ragazzo ambizioso, col sorriso, che mi prendeva come riferimento. Gli ho dato consigli su quale casco usare e come metterlo, ricordandogli di avere sempre la passione per i sogni che ha".

E ancora, prosegue e conclude Chivu: "Mi ha fatto piacere rivederlo in campo col caschetto, ho visto che usava lo stesso mio. Però gli consiglierei di tagliare attorno alle orecchie e tenerle scoperte, ma era sorridente e felice, al di là di gol e palo. La cosa più bella per un ragazzo è fare ciò che ha sempre desiderato. Convinto e rispettoso, inseguendo il sogno senza mollare mai, anche se le cose non vanno come dovrebbero. Ad avere avuto un'altra opportunità in questa vita è già fortunato".