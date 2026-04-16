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La lotta alla salvezza nel Girone A: 180' di fuoco per Pergolettese, Virtus Verona e Pro Patria

La lotta alla salvezza nel Girone A: 180' di fuoco per Pergolettese, Virtus Verona e Pro PatriaTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 12:48Serie C
Claudia Marrone

In campo domenica pomeriggio, con i match che si giocheranno tutti con contemporaneità di orario (ore 14:30), il Girone A di Serie C, che nella penultima giornata di questa regular season che sta volgendo verso la chiusura, potrebbe emettere altri verdetti che riguardano ovviamente la parte bassa della classifica. Già retrocessa in Serie D la Triestina, lo scorso 15 marzo, e salva la Dolomiti Bellunesi, che festeggiato lo scorso weekend la permanenza in categoria, mentre il futuro di Pergolettese, Virtus Verona e Pro Patria è da scrivere.

La Pergolettese è comunque avvantaggiata in virtù dei 37 punti contro i 24 di Virtus Verona e i 23 della Pro Patria, e con una vittoria metterebbe al sicuro la categoria. Ai lombardi, però, potrebbe andare bene anche un pareggio, che si legherebbe però ai risultati delle altre due formazioni: in caso di segno X nel match contro il Vicenza ormai già in B, i gialloblù dovranno sperare nel contemporaneo non successo di veneti e bustocchi.

Scendendo poi alla compagine di Gigi Fresco, la situazione inizia a farsi critica, non tutto è infatti nelle mani della squadra rossoblù, che dovrà intanto vincere tutte e due le partite restanti e sperare che proprio la Pergolettese non faccia più di un punto nei 180' rimanenti. In questa eventualità, sarebbero playout, non salvezza diretta, ma comunque una possibilità in più per continuare a sperare dopo un stagione che - tra i pro - è stata la peggiore.

Chiudiamo poi con la Pro Patria che - va ricordato - è in Serie C solo per la riammissione dell'anno passato; ma dalla retrocessione che era arrivata ai playout, i tigrotti non sembrano aver imparato molto. Le speranze bustocche sono ridotte al lumicino, e non basterà collezionare tutti i sei restanti punti, ma sperare in almeno una sconfitta della Virtus Verona e in due ko della Pergo. Insomma, un futuro che dipende troppo dagli altri.

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