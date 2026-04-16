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Serie B, fucina di talenti: Berti guida la classifica CIES degli Under 23 più performanti

Serie B, fucina di talenti: Berti guida la classifica CIES degli Under 23 più performantiTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Luca Bargellini
Oggi alle 16:04Serie B
Luca Bargellini

Il 542° Weekly Post del CIES Football Observatory ha pubblicato la lista dei migliori talenti Under 23 del panorama mondiale.

Lo studio in questione ha preso in esame i calciatori di movimento attualmente impegnati in 67 campionati professionistici che si sono distinti per rendimento negli ultimi sei mesi.

Il ranking è stato elaborato incrociando i dati sulle performance in otto diverse aree di gioco (metriche Impect), il coefficiente di difficoltà delle partite disputate, i risultati di squadra e il minutaggio complessivo.

Presa in esame anche la nostra Serie B dove spicca in vetta alla sua graduatoria Tommaso Berti del Cesena con il punteggio più alto (74.8), distinguendosi per le sue doti di regia. La classifica evidenzia una grande varietà di profili tecnici: dalle capacità nel dribbling di Issa Doumbia e Alphadjo Cissé, fino alla solidità difensiva aerea di Gabriele Calvani e Gabriele Guarino. Degno di nota è anche il contributo offensivo dei fratelli Shpendi, con Cristian (Cesena) focalizzato sulla finalizzazione e Stiven (Empoli) sul gioco aereo. Questi dati confermano come la Serie B si confermi un laboratorio fondamentale per lo sviluppo di diverse attitudini tattiche, dalla costruzione del gioco alla difesa del territorio.

Di seguito tutti giocatori evidenziati:
Tommaso Berti (Cesena FC): Indice 74.8, 22.1 anni, trequartista, 1'964 minuti. Specialità: Regia / Organizzazione.
Issa Doumbia (Venezia FC): Indice 74.4, 22.5 anni, mediano, 2'101 minuti. Specialità: Dribbling / Uno contro uno.
Costantino Favasuli (US Catanzaro): Indice 74.1, 21.9 anni, terzino/esterno, 2'209 minuti. Specialità: Difesa a terra.
Gabriele Calvani (Frosinone Calcio): Indice 73.4, 22.2 anni, difensore centrale, 2'129 minuti. Specialità: Difesa aerea.
Alphadjo Cissé (US Catanzaro): Indice 72.9, 19.5 anni, trequartista, 1'172 minuti. Specialità: Dribbling / Uno contro uno.
Gabriele Guarino (Empoli FC): Indice 72.8, 22.0 anni, difensore centrale, 2'097 minuti. Specialità: Difesa aerea.
Stiven Shpendi (Empoli FC): Indice 72.3, 22.9 anni, punta centrale, 1'749 minuti. Specialità: Attacco aereo.
Cristian Shpendi (Cesena FC): Indice 72.0, 22.9 anni, punta centrale, 2'039 minuti. Specialità: Finalizzazione.
Luis Hasa (US Carrarese): Indice 71.8, 22.3 anni, mediano, 1'643 minuti. Specialità: Dribbling / Uno contro uno.
Antonio Raimondo (Frosinone Calcio): Indice 71.6, 22.1 anni, punta centrale, 1'657 minuti. Specialità: Attacco aereo.
Raphael Kofler (FC Südtirol): Indice 71.3, 20.9 anni, difensore centrale, 1'871 minuti. Specialità: Difesa aerea.
Nicolò Calabrese (US Carrarese): Indice 71.1, 21.4 anni, difensore centrale, 1'552 minuti. Specialità: Difesa aerea.
Luigi Cherubini (UC Sampdoria): Indice 71.1, 22.2 anni, trequartista, 1'687 minuti. Specialità: Dribbling / Uno contro uno.
Alessio Cacciamani (Juve Stabia): Indice 70.8, 18.8 anni, terzino/esterno, 1'780 minuti. Specialità: Dribbling / Uno contro uno.
Filippo Missori (US Avellino): Indice 70.7, 22.0 anni, terzino/esterno, 1'805 minuti. Specialità: Regia / Organizzazione.
Alessandro Romano (Spezia Calcio): Indice 69.8, 19.8 anni, mediano, 1'075 minuti. Specialità: Costruzione del gioco.
Brando Moruzzi (Empoli FC): Indice 69.7, 21.7 anni, terzino/esterno, 1'419 minuti. Specialità: Creazione di occasioni.
Charlys Lima (AC Reggiana): Indice 69.6, 22.1 anni, mediano, 1'701 minuti. Specialità: Difesa a terra.
Gabriele Bracaglia (Frosinone Calcio): Indice 69.5, 22.7 anni, terzino/esterno, 1'558 minuti. Specialità: Attacco aereo.
Marko Farji (Venezia FC): Indice 68.7, 22.1 anni, ala, 399 minuti. Specialità: Dribbling / Uno contro uno.

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