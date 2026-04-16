Juve Stabia, tra campo e caos societario. Tifosi e politica uniti: "Pretendiamo rispetto"

In altri tempi Castellammare avrebbe vissuto l’attesa per il big match con il Catanzaro con un entusiasmo incredibile e, presumibilmente, con quella caccia al biglietto che è mancata nelle gare interne precedenti. Tuttavia il fulmine a ciel sereno che ha costretto gli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara a uscire allo scoperto per denunciare le inadempienze della proprietà ha inquietato una piazza che sognava la promozione in serie A attraverso i playoff e che oggi si debbano mutare gli orizzonti sperando anzitutto nell’arrivo di un nuovo acquirente che rassereni calciatori, dirigenza e staff tecnico mettendo sul tavolo la cifra necessaria per chiudere al meglio il campionato e per organizzare il prossimo senza affanni. “In questo momento facciamo appello a due componenti. Anzitutto l’imprenditoria locale: è necessario dare una mano alla nostra squadra di calcio, Castellammare si trova in serie B ed è un patrimonio da non disperdere.

E poi alla tifoseria. La Juve Stabia sta disputando una stagione eccellente e c’è bisogno dell’affetto del popolo gialloblu specialmente in un momento del genere” le parole, in sintesi, degli amministratori, apprezzati per la chiarezza, per il sincero affetto verso la causa gialloblu e per il lavoro svolto nei mesi precedenti. Al momento, bene ribadirlo, non è in dubbio né la prosecuzione del campionato, né che l’eventuale penalizzazione ci sarebbe nella stagione successiva. Fino a febbraio gli stipendi sono stati regolarmente pagati, filtra ottimismo anche per il versamento dei contributi: domani giornata chiave, la sensazione è che sotto traccia si stia comunque muovendo qualcosa e che, nelle prossime settimane, qualche imprenditore campano possa farsi avanti per subentrare a quella Brera Holding nel 2024 accostata alla Salernitana prima del no di Iervolino e che, anche stavolta, sembrerebbe aver parlato tanto e concretizzato poco.

E i tifosi? Spaesati, preoccupati, arrabbiati “perché siamo stati presi in giro e sulla passione della gente non si gioca”. Anche realtà storicamente rivali, in queste ore, hanno manifestato in tanti modi sostegno al popolo stabiese puntando il dito contro presidenti o fondi che alimentano aspettative salvo poi fare un passo indietro e compromettere il futuro di realtà gloriose e importanti. “Che questo clima di caos non avvicini alla nostra squadra del cuore avventurieri a caccia di pubblicità gratuita” un altro appello della città che, a breve, potrebbe chiedere un incontro alle istituzioni e alla classe politica locale per capire in che modo abbiano intenzione di scongiurare ipotesi sportivamente drammatiche come la mancata iscrizione al prossimo campionato con annessa ripartenza dalle categorie inferiori. Il Sindaco Luigi Vicinanza ha lanciato il proprio appello, invitando ultras, gruppi organizzati e semplici appassionati a gremire il Menti per dare un segnale alle squadre avversarie e a tutti coloro che vorranno cimentarsi in questa avventura. Sul campo Abate, ancora una volta, sta provando a isolare il gruppo da voci di ogni genere che rischiano di destabilizzare ulteriormente. Contro il Catanzaro ci sarà la possibilità di chiudere il discorso spareggi e scenderà in campo una squadra arrabbiata, ma allo stesso tempo desiderosa di regalare una giornata di festa al proprio pubblico. Toccherà a Bellich provare a contenere bomber Iemmello, con Giorgini e Varnier a completare il terzetto a protezione di Confente. Cacciamani e Carissoni sono intoccabili sulle fasce, in avanti Okoro vince il ballottaggio con Dos Santos e comporrà con Gabrielloni un tandem molto forte sul piano fisico. In mediana, in attesa di indicazioni ufficiali da parte dello staff medico, spazio a Mosti, Correia e Torrasi.