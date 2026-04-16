Dalla Fiorentina al Torino e non solo. Tutti i messaggi di cordoglio della Serie A per Manninger

Mondo del calcio in lutto per la morte di Alexander Manninger, l'ex portiere che ha perso tragicamente la vita questa mattina in un incidente stradale vicino Salisburgo. Aveva 48 anni, con un passato anche in Serie A con le maglie - tra le altre - di Fiorentina, Juventus, Bologna, Brescia, Torino e Siena. Ecco i tanti messaggi di cordoglio che nelle ultime ora stanno arrivando dalle sue ex squadre e più in generale dai tanti club di Serie A.

Il messaggio del Napoli

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, portiere protagonista di una prestigiosa carriera nel calcio italiano ed europeo".

Il messaggio della Fiorentina

"La Fiorentina piange la scomparsa improvvisa di Alex Manninger, portiere viola nella stagione 2001-2002, con una lunga carriera in italia e come estremo difensore della Nazionale austriaca. Tutta la società si stringe ai suoi familiari in questo momento di profondo dolore.

Il messaggio del Torino

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la tristissima notizia, esprimono il profondo cordoglio e l'affettuosa vicinanza alla famiglia Manninger nel ricordo di Alex Manninger, ex portiere con un'esperienza al Toro nella stagione 2002/2003, tragicamente scomparso oggi in un incidente stradale in Austria".

Il messaggio del Bologna

"Il Bologna FC 1909 esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Alexander Manninger, che aveva vestito la maglia rossoblù nella stagione 2003-04. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze".

Il messaggio dell'Udinese

"Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, portiere protagonista in Premier League e Serie A tra la fine degli anni '90 e gli anni '00, transitato anche per Udine nell'estate 2008. Il club è vicino ai suoi cari in questo momento difficile".

Il messaggio dell'Inter

"FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la tragica scomparsa di Alexander Manninger. Il Club si stringe attorno alla famiglia dell'ex portiere austriaco in questo momento di dolore. Nella sua lunga carriera Manninger ha vestito le maglie di diverse squadre di Serie A, collezionando complessivamente 137 presenze nel campionato italiano con Fiorentina, Torino, Bologna, Siena e Juventus".

Il messaggio della Lazio

"Tutto il gruppo squadra, riunito per l’odierna seduta di allenamento, esprime il suo più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Alex Manninger. Il Club biancoceleste si unisce al lutto della famiglia dell’ex portiere di Fiorentina, Bologna, Torino, Siena e Juventus".

Il messaggio del Milan

"L'AC Milan porge le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa di Alexander Manninger. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari".