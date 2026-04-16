Juve Stabia, gli amministratori e il sindaco Vicinanza scrivono alla proprietà americana
Attraverso i canali ufficiali della Juve Stabia arriva un comunicato congiunto degli amministratori del club, Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, e del sindaco Luigi Vicinanza. Ecco il testo:
“La Juve Stabia è patrimonio della città intera. Un bene identitario che va ben oltre il popolare mondo del calcio.
Le difficoltà economico-finanziarie emerse negli ultimi tempi hanno creato grande apprensione nell’opinione pubblica. Il socio unico americano ha dunque un’enorme responsabilità: se dovesse decidere – come sembra – di cedere la società, è opportuno che informi preventivamente gli amministratori giudiziari e il sindaco.
Ogni eventuale acquirente deve garantire, già prima di instaurare una trattativa, solidità economica, trasparenza societaria, aderenza ai principi di legalità. La Juve Stabia non è un’azienda qualsiasi, ma una bandiera di una comunità orgogliosa dei risultati sportivi fin qui raggiunti”.
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