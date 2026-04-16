Siracusa, scongiurato (per ora) il fallimento. Adesso caccia a nuovi acquirenti
Il Siracusa scampa in extremis la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
All'udienza di stamattina, scrive La Sicilia, dinanzi al Giudice delegato del Tribunale fallimentare, Federico Maida, l'avvocato Sandra Giardina, difensore della Siracusa calcio 1924 srl, ha presentato ampia documentazione contabile e illustrato la fattibilità del piano di ristrutturazione societaria. La difesa ha convinto il pubblico ministero Salvatore Grillo a desistere dalle intenzioni manifestate nell'udienza precedente.
La sentenza e il deadline odierno
Nonostante lo scampato pericolo fallimentare, la società aretusea rimane in bilico. Entro oggi Siracusa calcio deve rispettare la scadenza per il pagamento delle fiscalità e degli stipendi dei tesserati, condizione che determinerà la stessa viabilità del piano di ristrutturazione appena presentato.
La ricerca della nuova cordata: il rischio concreto
Il presidente Ricci conta sulla materializzazione di una nuova cordata di imprenditori interessati all'acquisizione della società. Il serio rischio è però che nessuno intenda farsi carico della mole di debiti accumulati fino a oggi. Elemento critico: qualora un titolo societario fosse mantenuto, la Federazione non potrebbe assegnare uno slot per la pubblicazione di un bando che consentirebbe l'iscrizione di una nuova società. La strada verso la rinascita resta così estremamente complicata.
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