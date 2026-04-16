TMW Roma, Gasperini ha incassato la fiducia dei Friedkin ma non basta: o lui o Ranieri

E' giunto ai titoli di coda il rapporto tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. Dopo le dichiarazioni rilasciate venerdì sera dal senior advisor della Roma, lunedì sera c'è stata una video-conferenza in cui erano presenti oltre ai diretti interessati anche la proprietà e il direttore sportivo Frederic Massara. Un confronto che ha sancito la definitiva rottura tra le parti e che, come vi raccontavamo un paio di giorni fa, costringerà i Friedkin a prendere una decisione.

Ma cosa aveva detto Ranieri? Queste le sue parole prima della sfida contro il Pisa: "Abbiamo proposto 5-6 allenatori, tre non sono venuti e la società ha scelto Gasperini. Lo abbiamo scelto per quello che aveva fatto con l'Atalanta, cioè partire con dei giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Io l'anno scorso l'ho detto: mi faccio da parte perché questo dev'essere un anno di conoscenza". E ancora in un altro passaggio: "Sia l'anno scorso mi hanno chiesto chi prendere e sia quest'anno: tutti i giocatori arrivati sono stati visionati e accettati da me e dall'allenatore. Vero, abbiamo preso Malen e Wesley. Ma anche tutti gli altri. Troppo facile dire Malen e Wesley. Ferguson lo abbiamo scelto. Abbiamo perso delle occasioni e del tempo, tipo Sancho: ci abbiamo provato fino all'ultimo e non è voluto venire. Alcuni giocatori non piacevano all'allenatore e non li abbiamo presi. Poi, per questioni legate al FPF abbiamo preso molti giocatori in prestito. Qualcuno è da Roma come Wesley e Malen, altri non stanno a quel livello. Pazienza. Li abbiamo presi, non si sono ambientati, si sono infortunati, non vanno bene per noi: cambiamoli".

Dopo queste dichiarazioni tra Gasperini e Ranieri è calato il gelo e il confronto di lunedì sera, dopo una giornata trascorsa a Trigoria senza proferir parola l'uno con l'altro, ha solo certificato la spaccatura. Al senior advisor giallorosso non solo non sono piaciute alcune recenti dichiarazioni, ma anche alcune sue scelte di campo. Una critica a 360 gradi. Dopo quel confronto i Friedkin hanno contattato Gasperini per rassicurarlo: per la proprietà la posizione del tecnico di Grugliasco che ha altri due anni di contratto non è in discussione. Per ora però non hanno preso una posizione sul futuro di Ranieri e proprio attorno a questa decisione si gioca oggi la partita: impensabile andare avanti con entrambi.