L'ultima intervista di Manninger: "Un onore fare il secondo a Buffon. Il calcio oggi è solo business"

Il mondo del calcio è in lutto per la tragica morte di Alexander Manninger, l'ex portiere che ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale vicino Salisburgo (ancora da chiarire la dinamica). Aveva 48 anni, con un passato anche in Serie A con le maglie di Fiorentina, Juventus, Bologna, Brescia, Torino e Siena.

Soltanto pochi giorni fa - era il 5 aprile - aveva rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui parlava della sua ex vita da calciatore e di quella che aveva scelto fuori dai campi. Vi proponiamo un piccolo stralcio delle sue parole, a partire dall'esperienza alla Juventus con Gigi Buffon: "Fantastico, davvero. Non mi ha mai fatto pesare la sua grandezza. Mi stupivo per la tranquillità che aveva. 'Ma come fai Gigi?', gli chiedevo sempre. Sono onorato di aver giocato con lui e in generale nella Juventus. Che poi, per me è stata un po’ la chiusura di un cerchio". L'ultimo anno in bianconero coincise con il primo di Conte: "Antonio mi colpì già dal ritiro. Mi prese da parte e mi disse che apprezzava il mio modo di lavorare e che voleva già prendermi quando era a Siena. Ricordo che all’inizio era l’unico a credere nella vittoria dello scudetto. Noi venivamo da due settimi posti e da una serie di scelte societarie sbagliate e confuse. Lui ha rimesso la chiesa al centro del villaggio. Dite così voi italiani, no?".

Manninger dopo il calcio era tornato a fare il falegname, il lavoro che faceva prima che il iniziasse il viaggio nel mondo del pallone: "Mi ha insegnato il sudore e la fatica. E oggi sono felice. Il calcio di oggi è solo moda e business, io invece non ho nemmeno Instagram, pensi un po’. Sono felice nella mia pace e nella semplicità. Adesso negli spogliatoi si pensa più ai capelli e ai post da fare che a lavorare sodo. Ah, come mancano figure come Del Piero, Buffon e compagnia...", le sue parole nell'ultima intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.