Vicenza, nuova festa per la B a casa Baggio: "Buona fortuna ragazzi"
Nuovo capitolo della festa promozione in Serie B del Vicenza di Fabio Gallo. Questa volta a celebrare il LaneRossi per il ritorno in cadetteria a quattro anni dall'ultima partecipazione è stato uno dei suoi più grandi ex: Roberto Baggio.
"Complimenti a tutti per la stagione straordinaria e il risultato ottenuto in questo campionato - ha scritto il Divin Codino attraverso il proprio profilo Instagram -. Adesso si apre un nuovo capitolo… Buona fortuna ragazzi".
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