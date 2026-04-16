TMW Arezzo, in Abruzzo il primo match point dell'anno. Ma vincere contro il Pineto non basterà

Ultimi 180' della regular season per quel che riguarda la Serie C, e, scampato il pericolo dell'estromissione della Ternana, nel Girone B si può tornare a pensare solo al campo, almeno appunto per questi ultime due gare che emetteranno i verdetti finali, dopo la sentenza di domenica che ha condannato il Pontedera alla Serie D. Contemporaneità di orari per le partite di ogni singolo girone, con il citato B che giocherà sabato 18 aprile alle ore 20:30.

E grosse novità potrebbero arrivare da Pineto, dove la capolista Arezzo ha il primo match point per la promozione diretta in Serie B. A una precisa condizione però. Gli amaranto dovranno centrare solo ed esclusivamente i tre punti, e sperare che l'Ascoli perda il match casalingo contro il Guidonia Montecelio. È vero, le due squadre sono a pari punti e nell'ultima giornata i marchigiani potrebbero eventualmente agganciare i toscani, ma gli scontri diretti - primo criterio preso in esame nel caso due formazioni concludano a pari punti la stagione - sorridono agli uomini di Cristian Bucchi.

L'Arezzo ha infatti vinto 2-0 la gara di andata, e il gol segnato in quella di ritorno, persa 2-1, fa si che il computo del tutto sia di 3-2 in proprio favore.

Sulla carta, viene difficile pensare a un passo falso casalingo dell'Ascoli in casa, ma tutto può accadere, come può accadere in Abruzzo, perché le pressioni saranno adesso tante. E probabilmente, più che l'aspetto tecnico, conterà quello psicologico.