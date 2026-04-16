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Arezzo, in Abruzzo il primo match point dell'anno. Ma vincere contro il Pineto non basterà

Arezzo, in Abruzzo il primo match point dell'anno. Ma vincere contro il Pineto non basteràTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana
Claudia Marrone
Oggi alle 12:26Serie C
Claudia Marrone

Ultimi 180' della regular season per quel che riguarda la Serie C, e, scampato il pericolo dell'estromissione della Ternana, nel Girone B si può tornare a pensare solo al campo, almeno appunto per questi ultime due gare che emetteranno i verdetti finali, dopo la sentenza di domenica che ha condannato il Pontedera alla Serie D. Contemporaneità di orari per le partite di ogni singolo girone, con il citato B che giocherà sabato 18 aprile alle ore 20:30.

E grosse novità potrebbero arrivare da Pineto, dove la capolista Arezzo ha il primo match point per la promozione diretta in Serie B. A una precisa condizione però. Gli amaranto dovranno centrare solo ed esclusivamente i tre punti, e sperare che l'Ascoli perda il match casalingo contro il Guidonia Montecelio. È vero, le due squadre sono a pari punti e nell'ultima giornata i marchigiani potrebbero eventualmente agganciare i toscani, ma gli scontri diretti - primo criterio preso in esame nel caso due formazioni concludano a pari punti la stagione - sorridono agli uomini di Cristian Bucchi.
L'Arezzo ha infatti vinto 2-0 la gara di andata, e il gol segnato in quella di ritorno, persa 2-1, fa si che il computo del tutto sia di 3-2 in proprio favore.

Sulla carta, viene difficile pensare a un passo falso casalingo dell'Ascoli in casa, ma tutto può accadere, come può accadere in Abruzzo, perché le pressioni saranno adesso tante. E probabilmente, più che l'aspetto tecnico, conterà quello psicologico.

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