Buffon sull'eliminazione dell'Italia: "Sia l'opportunità per crescere, senza scorciatoie"

E' andato in scena ieri sera, presso la chiesa di St Martin in the Fields di Londra, la presentazione della biografia scritta da Gianluigi Buffon dal titolo 'Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi' - uscita anche oltremanica con il titolo 'Saved' -. Tanti i temi toccati dall'ex portiere, che ha raccontato come l'incoscienza sia sempre stata una caratteristica che lo ha accompagnato da piccolo fino all'età adulta, tanto da appendere i guantoni al chiodo a 45 anni: "Perché sentivo sempre quell’1% di speranza di vincere il Pallone d’oro".

Alla fine è rimasto un sogno, così come lo è rimasta la Champions League: "Rifarei tutto quello che ho fatto. Tutto. Sono felice di aver vinto, ma anche di aver perso. Mi spiace solamente per i tifosi, non per me". E i rimpianti? Buffon confida che quelli non sono tanto legati ai titoli, quanto al non aver potuto giocare con certi calciatori: "Zidane, Messi e Ronaldo il brasiliano". Ma rimpianto lo è anche l'atteggiamento avuto nel 2018 dopo essere uscito contro il Real Madrid: "Non ho avuto un atteggiamento maturo, da capitano. Invece, bisogna accettare la sconfitta, anche nell’ingiustizia".

L'ex numero 1 di Juventus e Nazionale ha parlato anche dell'Italia, dalla gioia vissuta nel 2006 fino alla delusione per la terza esclusione di fila dai Mondiali: "Nel 2006 le premesse erano terribili, con Calciopoli, ma abbiamo vinto perché Lippi ci ha protetto, e poi eravamo davvero tutti fratelli in quella squadra. L'eliminazione con la Bosnia? Il momento è difficile ma è un’opportunità per ripartire e crescere, ripartendo dalle fondamenta, senza scorciatoie. Noi italiani siamo i migliori a fare gruppo nelle difficoltà".