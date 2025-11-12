Union Brescia, il derby con l'Ospitaletto sarà senza tifosi: divieto di trasferta ai residenti in città

I tifosi del Brescia residenti in città non potranno prendere parte a quella che è la trasferta più corta della stagione. L’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha infatti vietato a coloro che hanno la residenza a Brescia di poter essere presenti al Corioni di Ospitaletto – che dista appena 12 chilometri – per il derby contro i padroni di casa in programma domenica alle ore 12:30.

La decisione, come riporta Bresciaoggi, è dovuta agli incidenti verificatisi domenica 2 novembre fuori dallo stadio di Trieste fra i supporters locali e quelli delle Rondinelle che avevano portato all’arresto di due supporter biancazzurri.

Una decisione che ha trovato la contrarietà della tifoseria organizzata che in un comunicato ha fatto sapere che non parteciperà alla sfida di domenica: “La Curva Nord Brescia, vista l’assurda e imbarazzante decisione di vietare l’ingresso ai residenti del comune di Brescia per la partita di domenica a Ospitaletto, NON sarà in alcun modo presente all’interno dello stadio”.